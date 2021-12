MetaVisa annonce une levée de fonds de 5 millions de dollars dans le cadre d’un tour d’amorçage et d’un tour privé

Hong Kong, Chine, 1er décembre 2021, Chainwire

MetaVisa, un protocole middleware de couche 3 construit sur Ethereum, dédié au développement d’une identité décentralisée et à la construction d’un système de crédit dans le Metaverse, a annoncé qu’il avait récemment levé 5 millions de dollars en financement initial et privé de Spark Digital Capital, Sora Ventures, Amplio Capital, HG Ventures, GTA Ventures, Seeded Ventures, Dutch Crypto Investors, Maven Capital, Black Mamba Ventures, Tensor Investment Corporation et Collinstar Capital.

En analysant les données de la blockchain, le protocole MetaVisa aide les utilisateurs à établir et à afficher des enregistrements d’identité et de crédit fiables sur la chaîne et permet à DeFi, NFT, GameFi, DAO et autres DApps de mieux servir leurs utilisateurs via notre système de crédit ; que nous appelons le pointage de crédit du protocole MetaVisa (MCS).

Le protocole MetaVisa agrège et analyse toutes les transactions d’objets blockchain sur plusieurs réseaux, établit des liens entre eux, puis utilise ces données pour évaluer la cote de crédit d’un individu de manière objective et transparente.

L’importance du DID et du système de crédit

Avec l’émergence du métaverse et la transition vers Web3.0, les utilisateurs ont besoin d’une identité permanente et personnelle. Les identités décentralisées (DID) sont des identifiants qui permettent une identité numérique vérifiable et décentralisée basée sur le paradigme de l’identité auto-souveraine. Les systèmes DID et de crédit sont également les clés pour atteindre l’objectif du Web 3.0 et du métaverse.

En plus de la collecte, de l’obtention et de l’organisation des métadonnées pour l’identité en chaîne, un système d’information complet est nécessaire pour faciliter l’analyse et l’évaluation des données.

Trouver le bon modèle de données et les bonnes normes de gestion du crédit sont de grands défis. Notre capacité à relever ces défis déterminera si les identités décentralisées peuvent être intégrées.

Les informations de base derrière l’identité, l’évaluation objective du crédit, la protection de la sécurité des données d’information, l’accès aux sources d’informations sur le crédit sur la chaîne et les exigences de données diversifiées du système de crédit sont fondamentales pour promouvoir la réalisation de Web3.0 et du métaverse.

Protocole MetaVisa et MCS

Sur la base des données de la blockchain, en utilisant le cloud computing, les technologies d’apprentissage automatique et des algorithmes de modèle tels que la régression logique, les arbres de décision et les forêts aléatoires, le protocole MetaVisa effectue un traitement et une évaluation complets des données dans diverses dimensions telles que l’historique de crédit, le comportement en chaîne les préférences, le niveau d’activité des adresses, les avoirs et le portefeuille d’actifs et la corrélation des adresses.

Le système MCS fournira aux utilisateurs des badges d’honneur montrant leur MCS à la vue de tous sous la forme d’un NFT. Les utilisateurs avec des MCS plus élevés seront récompensés par des badges de haut rang et bénéficieront de plus de privilèges lorsqu’ils recevront des services de divers DApps.

MetaVisa effectue des notations de crédit pour d’autres actifs numériques tels que NFT. Les cotes de crédit des NFT sont estimées en fonction du nombre de fois où elles ont été mises aux enchères sur le protocole MetaVisa ou d’autres plateformes de confiance. Le score de NFT ne dépendra pas de leur prix car leur prix est généralement déterminé de manière peu fiable, en fonction des émotions et des préférences subjectives de l’acheteur.

Pour évaluer les cotes de crédit d’une adresse de portefeuille, des facteurs tels que le total des actifs, l’historique des transactions, les ratios de prêt, les actifs en circulation et la fiabilité de la possession des actifs seront tous pris en compte.

Réclamation MetaVisa NFT – MetaVisa Hero

MetaVisa a récemment lancé sa première série NFT – MetaVisa Hero, avec dix rôles différents ; Archer, Barbare, Berserker, Droguiste, Chevalier, Maître, Ninja, Prêtre, Voleur et Guerrier.

MetaVisa Hero est créé à l’aide d’un algorithme infini. Le moyen de recevoir un NFT exclusif consiste à combiner une image graphique vectorielle évolutive (SVG) + des informations d’adresse (informations sur le numéro de portefeuille) + un horodatage de frappe = une chaîne de codes source pouvant être utilisée pour générer des fichiers SVG. Le code est codé avec BASE64 et emballé avec un contenu de codage supplémentaire, y compris les informations du numéro d’adresse et l’heure de la collecte. Il est enregistré sur la blockchain sous forme d’encodage BASE64. N’importe qui peut obtenir les informations de codage d’origine de la chaîne, les décoder ou générer un diagramme vectoriel avec un chemin décisif.

Pour le dire simplement, MetaVisa NFT démontre la propriété de l’objet et montre quand il a été généré avec un badge temporel, donnant un sens à l’image et fournissant un contexte à l’historique de l’élément.

