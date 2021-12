MetaVisa Hero Assembly NFT Événement de largage de 100 000 $

Hong Kong, Chine, 17 décembre 2021, Chainwire

MetaVisa est un protocole middleware de couche 3 construit sur Ethereum, dédié au développement d’une identité décentralisée et à la construction d’un système de crédit dans Metaverse.

MetaVisa a organisé 10 AMA au cours des deux dernières semaines avec dix communautés dont les membres sont concentrés au Vietnam, en Indonésie, en Inde, en Corée, aux États-Unis et dans une grande partie de l’Europe. De plus, MetaVisa a également conclu un événement Bounty Rewards de 50 000 $. Les utilisateurs qui détenaient un MetaVisa NFT Hero et l’avaient défini comme photo de profil sur Twitter et retweeté un tweet d’événement avec #MetaVisa ont eu la chance de partager les récompenses de prime, qui ont toutes été émises.

Au cours de l’événement et de ces dernières semaines remplies d’AMA, le nombre d’abonnés sur Twitter de MetaVisa est passé à 16,2 000 abonnés. Le groupe mondial de Telegram a atteint 16,1 000 membres. Plus de 6 500 utilisateurs ont directement participé aux événements récents et plus de 1 100 MetaVisa NFT Heros ont été créés à ce jour.

Dans les semaines à venir, MetaVisa vous proposera la gamme en édition limitée de MetaVisa Hero Assembly NFT. Au total, 10 000 de ces NFT spéciaux existent et aucun autre ne sera jamais créé. Les participants qui se joignent à cet événement auront la chance de partager des récompenses de 100 000 USDT.

Les détails sont les suivants:

1. Comment gagner des récompenses de tirage au sort ?

Les 1000 premiers participants recevront une récompense spéciale. Après cela, un tirage au sort de la loterie aura lieu et récompensera les détenteurs aléatoires de NFT, peu importe quand ils ont acquis le leur.

2. Combien coûtent les NFT en édition limitée ?

Les participants doivent seulement payer les frais de gaz pour la frappe. Il n’y a pas d’autres frais.

3. Quel est l’avantage de posséder une édition limitée NFT ?

Les éditions limitées NFT publiées serviront de badge d’identité d’utilisateur individuel dans l’écosystème MetaVisa, identifiant les utilisateurs MetaVisa pour de futurs privilèges.

4. Ces NFT peuvent-ils être échangés ?

Il n’y a aucune restriction pour le commerce. Les utilisateurs peuvent transférer des NFT vers des plateformes NFT tierces à des fins de trading. Après le transfert ou la transaction, la propriété, l’identification et les droits et intérêts ultérieurs correspondant au NFT seront également transférés.

Des règles:

1. Seuls les utilisateurs détenteurs de MetaVisa NFT Hero peuvent participer à cette activité. Réclamez MetaVisa NFT Hero sur https://www.metavisa.com/nfts

2. Un utilisateur qui détient un MetaVisa NFT Hero a trois chances de tirer un NFT en édition limitée chaque jour.

3. Chaque adresse ne peut prétendre qu’à 1 édition limitée NFT.

4. L’utilisateur devra payer tous les frais de gaz pour réclamer NFT

5. Les droits d’interprétation finaux de cet événement appartiennent à MetaVisa.

Nous espérons que vous apprécierez tous de participer à cet événement. Nous organiserons une nouvelle campagne de largage à une date ultérieure, alors restez à l’écoute pour d’autres événements à venir !

Entrez en contact avec MetaVisa :

Site Web : http://www.metavisa.com

Twitter : https://twitter.com/MetaVisa

Support : https://medium.com/@metavisaofficial

Communauté officielle : https://t.me/MetaVisaOfficialCommunity

