MetaVisa optimise le système de crédit en chaîne et intègre l’identité décentralisée dans DAO et GameFi comme support pour améliorer la gestion et le service pour d’autres projets comme YGG

Hong Kong, Chine, 30 décembre 2021, Chainwire

MetaVisa, un protocole middleware de couche 3, aide les utilisateurs à établir et à afficher des enregistrements d’identité et de crédit fiables sur la chaîne en analysant les données sur la chaîne et facilite la tâche de DeFi, NFT, GameFi, DAO, etc., et se consacre à aider les autres. Le projet Metaverse intègre le système d’identité dans ces applications, telles que Yield Guild Games (YGG).

YGG est une organisation autonome décentralisée (DAO) pour investir dans des jetons non fongibles (NFT), utilisés dans des mondes virtuels et des jeux basés sur la blockchain, une guilde de jeu pour gagner, réunissant les joueurs pour gagner via des économies basées sur la blockchain.

MetaVisa capture les actions en chaîne de l’adresse des utilisateurs de YGG en fonction des données en chaîne, qui sont utilisées pour créer un profil des membres de la guilde de YGG. Cela aide YGG à mieux cibler ses utilisateurs et à améliorer le rendement de ses membres, ce qui permet d’optimiser la gestion.

MetaVisa déterminera la capacité de sortie des utilisateurs en fonction de la période de conservation des accessoires de jeu NFT de l’adresse, par exemple, ceux qui ont des périodes plus courtes ont tendance à être des joueurs vedettes avec une capacité de sortie plus élevée. De même, les étoiles à forte valeur de sortie peuvent être identifiées en fonction du taux de sortie des jetons. Sur la base de ces données, combinées au modèle de MetaVisa, peuvent fournir un système de points scientifique qui aidera YGG à mieux gérer ses membres et à construire une structure de retour en échelle.

YGG vise à constituer la plus grande communauté économique crypto. Avec l’aide du système d’identité et de crédit décentralisé MetaVisa, YGG pourrait avoir le soutien nécessaire pour optimiser les actifs de la communauté avec une utilité maximale, en distribuant les bénéfices aux détenteurs de jetons. Les participants de ce DAO sont le propriétaire et le gestionnaire de l’ensemble de l’écosystème.

YGG s’est consacré à investir et à gérer les NFT dans le métaverse, en partie en raison de leur capacité à servir de base aux droits de propriété numérique. MetaVisa pense que le scénario d’utilisation du NFT sera de générer des flux de trésorerie pour les actifs GameFi qui ont un réel potentiel d’utilité et de monétisation.

La propriété d’actifs numériques dans les mondes virtuels est un exemple habilitant qui commence à redéfinir le « travail » et l’accès démocratisé à des « emplois » bien rémunérés dans les mondes virtuels.

Ces emplois deviennent de plus en plus des jeux. Dans un monde où le capital circule librement à travers les frontières mais pas le travail, le capital a un potentiel de profit plus important. Cependant, les récompenses pour le travail sont plus élevées dans les mondes virtuels, où les « emplois » sont mobiles et les barrières à l’entrée sont beaucoup plus faibles. C’est la révolution Play-to-earn. Dans ce cas, l’amélioration de l’identité en chaîne avec un modèle ou une norme pour évaluer les utilisateurs dans DAO servira mieux les membres de DAO avec une référence de taux de sortie scientifique basée sur l’analyse des données en chaîne.

