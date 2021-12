La température minimale a été enregistrée à 9,4 degrés Celsius, deux crans au-dessus de la moyenne de la saison tandis que la température maximale était de 18 degrés Celsius.

La qualité de l’air de Delhi s’est détériorée mardi dans la catégorie « très mauvaise » en raison de la faible vitesse du vent tandis que la température maximale de la ville s’est stabilisée à 18 degrés Celsius, trois crans en dessous de la moyenne de la saison.

L’indice de qualité de l’air (IQA) sur 24 heures de Delhi indiquait 305 à 16 heures, selon les données du Central Pollution Control Board (CPCB).

Cependant, les IQA de ses villes voisines — Faridabad (300), Ghaziabad (286), Gurugram (283), Greater Noida (288) et Noida (274) — ont été enregistrés dans la catégorie « pauvre ».

« Des pluies légères sont probables aujourd’hui (mardi) et demain (mercredi) en raison de perturbations à l’ouest qui pourraient améliorer davantage l’IQA jusqu’à l’extrémité supérieure de « modéré » ou « l’extrémité inférieure de faible ». Les 30, 31 (décembre) et 1er (janvier) les vents seront probablement faibles, ce qui réduira la ventilation des polluants et l’IQA devrait se situer dans la catégorie « mauvaise » », a déclaré le Système de recherche sur la qualité de l’air et la météo (SAFAR).

« À partir du 2 (janvier), l’amélioration de l’IQA est probablement due à des vents relativement forts », a-t-il déclaré.

L’IQA a été enregistré dans la catégorie ‘sévère’ dimanche soir à 459. Le lundi matin, c’était 373 qui sont entrés le soir dans la catégorie pauvre avec l’IQA 283.

Un IQA entre zéro et 50 est considéré comme « bon », 51 et 100 « satisfaisant », 101 et 200 « modéré », 201 et 300 « médiocre », 301 et 400 « très mauvais » et 401 et 500 « sévère ».

Mardi, la température minimale a été enregistrée à 9,4 degrés Celsius, deux crans au-dessus de la moyenne de la saison tandis que la température maximale a été enregistrée à 18 degrés Celsius, trois degrés en dessous de la normale, a indiqué le bureau météorologique.

Le département météorologique indien (IMD) a prédit un brouillard peu profond mercredi.

« Les températures minimales et maximales de mercredi oscilleront respectivement autour de 8 et 20 degrés Celsius », a déclaré l’IMD.

Le bureau météorologique a déclaré que l’humidité relative à 17h30 mardi était de 90 pour cent.

Lundi, la température minimale s’élevait à 10,4 degrés Celsius, trois crans au-dessus de la moyenne de la saison tandis que la température maximale était enregistrée à 22,6 degrés Celsius, deux degrés au-dessus de la normale.

