Météo au Royaume-Uni au plus tard: des orages se préparent alors que des coups de vent féroces de 70 mph se précipitent vers la Grande-Bretagne | Météo | Nouvelles

La Grande-Bretagne est aux prises avec des systèmes de basse pression persistants depuis le début du mois, le Pays de Galles et le nord de l’Angleterre étant les plus touchés par de fortes pluies et des conditions orageuses. NetWeather a émis un avertissement d’orage pour ce soir jusqu’à 6 heures du matin demain matin alors que la basse pression dérive.

Nick Finnis, prévisionniste de NetWeather, a déclaré qu’il y aurait des orages dispersés parmi de nombreuses averses circulant à travers le Pays de Galles et l’Angleterre.

Il a ajouté: «Des averses plus fortes et tout orage peuvent produire de la petite grêle, des inondations localisées là où elles s’organisent et des rafales de vent localement fortes.

«La convergence de la brise vers le centre bas suivant l’est à travers le Pays de Galles puis les Midlands vers Lincs peut permettre à de forts courants ascendants de convection de tourner et de produire des nuages ​​en entonnoir ou même une brève tornade faible.»

Les perspectives d’orage de NetWeather révèlent qu’il y a 30 pour cent de chances que des orages se produisent dans le sud de l’Angleterre et dans le Yorkshire.

D’autres régions du pays, y compris le Pays de Galles et le nord de l’Angleterre, ont 10 pour cent de probabilité d’orages.

Le prévisionniste vétéran Michael Fish a déclaré que la basse pression de l’Atlantique qui se concentre sur le Royaume-Uni pourrait également «donner des coups de vent allant jusqu’à 70 mph» au début de cette semaine lundi.

Cependant, les données de vitesse du vent de Netweather indiquent que la plupart des régions du Royaume-Uni ne verront que des vents entre 20 et 35 mph.

Dans ses prévisions Netweather pour cette semaine, M. Fish a ajouté: «Les températures sont toujours fraîches et elles le resteront jusqu’à jeudi.

«Je vous promets toujours des conditions instables et non saisonnières avec un indice qu’il pourrait peut-être y avoir un temps plus chaud le week-end prochain.

Le prévisionniste du Met Office, Dan Stroud, a déclaré qu’il y avait un risque de tonnerre et de grêle dans le sud avant que le temps ne commence à s’améliorer ce soir et demain.

M. Stroud a ajouté: “L’histoire d’aujourd’hui [Monday] est-ce que ces averses sont assez fréquentes, avec un risque de grêle et de tonnerre dans le sud et la tendance de demain sera aux averses. “

Les températures de ce soir varieront entre 7 ° C (44,6 ° F) et 10 ° C (50 ° F) et entre 10 ° C et 14 ° C (57,2 ° F) demain.

Cela intervient alors que le Met Office a déclaré que jusqu’à samedi, le Royaume-Uni avait enregistré 109,3 mm de précipitations – 157% de la moyenne à long terme de mai.

Cela en fait le 10 mai le plus humide jamais enregistré, selon les chiffres du Met Office.

Au Pays de Galles, 200,7 mm de pluie sont tombés – le double de la moyenne mensuelle – ce qui en fait le mois de mai le plus humide jamais enregistré depuis 1862.