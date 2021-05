Météo au Royaume-Uni au plus tard: le système Brutal Atlantic va écraser la Grande-Bretagne avant que l’air chaud ne frappe le 21C Météo | Nouvelles

Aujourd’hui, la Grande-Bretagne a été battue par des vents violents et parfois de très fortes pluies, grâce à une large bande de basse pression se déplaçant vers l’est – des conditions très inhabituelles pour cette période de l’année. Les températures ont été aussi basses que 8 ° C en Écosse et seulement 13 ° C plus au sud vers Londres, le sud-ouest et le sud-est. Mercredi, la dépression commencera à s’éloigner du Royaume-Uni mais sera remplacée par des averses venteuses tout au long de la journée.

Le prévisionniste météo de la BBC, Darren Bett, a averti que cela maintiendrait l’air plus froid à travers le Royaume-Uni jusqu’à mercredi et probablement pendant une grande partie du reste de la semaine.

Il a ajouté que les températures “n’augmentent pas beaucoup du tout, allant de 9 ° C à 11 ° C en général”.

Cependant, a également averti M. Bett jeudi, un front météorologique devrait rapidement se diriger de l’Atlantique, entraînant encore plus de pluie dans la majeure partie du pays.

Encore une fois, les températures auront du mal à atteindre un double chiffre.

Le prévisionniste météo de la BBC a déclaré: “Alors que nous nous dirigeons vers jeudi, nous avons ce front météorologique venant de l’Atlantique – il semble toujours que la plupart des pluies passeront par la Manche.

«Il y aura plus de nuages ​​dans les régions du sud de l’Angleterre et du Pays de Galles et dans le nord, ces averses poussent plus bas.

“Ces températures encore – 9 ° C à 11 ° C, ce qui est assez froid pour cette période de l’année.”

Vendredi, M. Bett a expliqué que “le temps se calme un peu” avec la possibilité d’un temps beaucoup plus sec dans une grande partie du Royaume-Uni.

LIRE LA SUITE: Chaos météorologique: des vents de 75 mph frappent la Grande-Bretagne alors que les routes sont fermées, la puissance perdue

“Il y a du temps plus chaud sur le chemin.”

Mais dans la perspective du week-end, M. Bett a averti que le Royaume-Uni devrait d’abord subir un autre système de basse pression venant de l’Atlantique, qui verra un temps plus humide “arriver très rapidement” dans de grandes parties de la Grande-Bretagne.

Malgré cela, il a prévu que le Sud-Est serait relativement sec, avec un ensoleillement et des températures atteignant 19 ° C et à plus long terme vers 21 ° C.

Le prévisionniste météorologique de la BBC a déclaré: «Il y a plus de basse pression venant de l’Atlantique, poussant avec elle des fronts météorologiques qui apporteront de la pluie du sud-ouest.

«Ce temps plus humide pourrait arriver très rapidement en Irlande du Nord et au Pays de Galles, puis se diriger vers le nord vers le nord de l’Angleterre et l’Écosse.

“Mais il n’y a pas beaucoup de pluie vers le sud-est du Royaume-Uni – certains vents du sud donneront un peu de chaleur et de soleil, et les températures pourraient atteindre 19 ° C.”

M. Bett a également mis en évidence un «modèle de pression à long terme» dans l’Atlantique, expliquant «ce genre de pression que vous êtes piégé avec une zone de basse pression proche du Royaume-Uni.

Dans une autre bonne nouvelle à l’approche de la semaine prochaine, il a déclaré: “Cela n’ira pas très loin et les vents deviendront plus légers.

“Il y a des averses et des pluies à plus long terme, mais les températures vont être plus élevées, peut-être jusqu’à 20 ° C ou 21 ° C.”