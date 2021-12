Météo au Royaume-Uni : avertissement d’inondation alors que la neige glaciale de l’Arctique devrait frapper la Grande-Bretagne | Météo | Nouvelles

Le Met Office a émis un avertissement jaune pour les inondations couvrant le nord-est de l’Angleterre, y compris Newcastle et ses environs, indiquant que quelques maisons et entreprises pourraient être inondées en raison de précipitations importantes. Les services de bus et de train devraient également être affectés avec des temps de trajet plus longs.

Cinq jours de neige devraient recouvrir le nord de l’Angleterre et l’Écosse à partir d’aujourd’hui, les landes du North Yorkshire, le Lincolnshire et l’est de l’Angleterre devraient tous être touchés.

Certaines régions du nord de l’Angleterre et de l’Écosse connaîtront des 24 heures froides avec des minimums de 1 °C, ainsi que du grésil et de la pluie.

L’avertissement, qui est en place jusqu’à dimanche matin, intervient alors que près de 5 000 foyers du nord de l’Angleterre et de l’Écosse sont toujours bloqués sans électricité à la suite de la tempête meurtrière Arwen.

Alors que les efforts pour rétablir l’électricité se poursuivent, les prévisionnistes prévoient que les températures chuteront au point de congélation tandis que la neige pourrait tomber au cours des cinq prochains jours et que la pluie s’abattra sur de nombreuses régions de la Grande-Bretagne.

Environ 4 700 foyers sont toujours privés d’électricité plus d’une semaine après la tempête du 26 novembre, selon l’organisme industriel Energy Networks Association.

Le météorologue du Met Office, Simon Partridge, a déclaré à Metro : « En ce qui concerne le processus de reconnexion des alimentations électriques et d’accès aux zones reculées, ce n’est pas utile – probablement demain étant le meilleur jour et probablement la première moitié de mardi également, des conditions décentes.

« À part cela, pas mal de pluie, de la neige sur les collines et des vents assez forts – ce qui contribue certainement à ralentir le processus de reconnexion des approvisionnements et à se rendre dans les endroits les plus éloignés pour dégager les arbres, etc.

« Ce n’est certainement pas idéal, et les endroits les plus élevés verront certainement un peu plus de neige dans les prochains jours. »

Samedi, Boris Johnson a déclaré qu’il restait « préoccupé » par des milliers de foyers qui n’ont toujours pas d’électricité et qu’il s’efforce de résoudre ce problème « par tous les moyens possibles ».

Jonathan Brearley, directeur général du régulateur de l’énergie d’Ofgem, a déclaré à l’émission BBC Radio Four : « Nous sommes profondément préoccupés par les clients qui, depuis plus d’une semaine, sont sans électricité.

«Nous voulons établir les faits et nous assurer de comprendre ce qui s’est passé, si les sociétés de réseau ont rempli leurs obligations. S’ils ne l’ont pas fait, nous prendrons des mesures coercitives.

«Nous avons des attentes claires quant à la rapidité avec laquelle ils devraient remettre les gens sur le système.

« Nous reconnaissons les circonstances difficiles dans lesquelles se trouvent ces entreprises. Mais ce que nous attendons des sociétés de réseau, c’est d’être implacables pour connecter les gens, mais aussi de mettre en place un soutien. »

Il a ensuite déclaré à BBC Breakfast : « Une chose que nous avons déjà faite, c’est que nous avons dit aux sociétés de réseau, et elles ont accepté, elles ont levé le plafond de la compensation qu’elles donneront aux clients et elles s’assureront que ces les clients reçoivent une compensation pour tout ce qu’ils ont vécu.