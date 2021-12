Les East Midlands, l’est de l’Angleterre, le Yorkshire et le Humber sont tous en alerte modérée jusqu’à vendredi midi. Malgré les températures douces actuelles avec des maximums de 10 ° C de Brighton à Tiree, du brouillard se développera pendant la nuit et perturbera les voyages.

Le Met Office a prédit des temps de trajet plus lents avec des retards de service de bus et de train et un risque de retard ou d’annulation de vols.

Dimanche, le brouillard pourrait durer longtemps car les températures se refroidissent et le temps est sec et nuageux.

Clare Nasir, une prévisionniste du Met Office, a déclaré dans un communiqué : « Si vous voyagez au cours des prochains jours, il convient de noter que vous pourriez rencontrer du brouillard qui pourrait être têtu et dense, entraînant ainsi une mauvaise visibilité sur les routes.

Elle a ajouté : « L’air est humide, beaucoup de nuages ​​sont piégés sous cette zone de haute pression qui s’étend à travers le pays jusqu’à jeudi.

« Dans l’extrême nord, vous pouvez voir ce front météorologique apporter des nuages ​​et une bruine inégale. »

Elle prédit que le brouillard mettra du temps à se dissiper vendredi matin et pourrait persister par endroits pendant une grande partie de la journée.

Des gelées sont également attendues dans certaines parties du pays avant une baisse des températures au cours du week-end, un Noël plus froid et une fin d’année glaciale.

Jim Andrews d’AccuWeather a déclaré qu’un scénario pourrait même voir le Royaume-Uni sous la neige pour Noël.

« Cela permettrait cependant un peu de pluie en Irlande du Nord et dans l’ouest de l’Écosse.

« Notre prévision consensuelle permet un peu de pluie dans le sud-ouest du Royaume-Uni et en Irlande du Nord la veille de Noël, et des épidémies pluvieuses à pluvieuses sur une plus grande partie du Royaume-Uni (Irlande du Nord, Pays de Galles, Angleterre) le jour de Noël. »