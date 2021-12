Météo au Royaume-Uni: avertissement jaune du Met Office alors que les Britanniques sont battus par des vents de force coup de vent de 78 mph | Météo | Des nouvelles

Le Met Office a émis un autre avertissement météo jaune alors que certaines parties de l’Écosse ont été frappées par de fortes rafales de vent. L’avertissement, qui doit expirer vers midi, affirme qu’il pourrait y avoir un « risque de perturbation des voyages », notamment avec les services de ferry.

Selon le service météorologique national du Royaume-Uni, « des blessures et un danger pour la vie dus aux débris volants sont possibles », tout comme les dommages aux bâtiments, les coupures de courant et les fermetures de routes et de ponts.

Il subsiste également un risque que « des blessures et un danger pour la vie pourraient survenir du fait de grosses vagues et de matériaux de plage projetés sur les fronts de mer, les routes côtières et les propriétés ».

Traffic Scotland a annoncé plus tôt ce matin comment le pont Clackmannanshire, situé sur l’A876, avait été contraint de fermer « en raison de vents violents affectant les conditions de conduite ».

La jonction 1a de la M9, ​​près de Kirkliston, a également été fermée après la chute d’un arbre bloquant la route.

Écrivant sur Twitter, Traffic Scotland a déclaré: « Il est conseillé aux automobilistes d’utiliser un itinéraire alternatif et d’allo[w] temps supplémentaire pour leur voyage.

S’exprimant sur les conditions en Écosse, le météorologue du Met Office Craig Snell a déclaré à Express.co.uk : « La rafale de vent la plus forte enregistrée jusqu’à présent s’est produite dans un endroit appelé Aultbea.

« À 1 heure ce matin, nous avons eu des rafales de 78 mph sur ce site. »

Cependant, M. Snell a également souligné que pour de nombreuses régions d’Écosse, les pires rafales de vent étaient déjà passées.

« Il est possible que nous voyions des perturbations de voyage dans cette partie du monde ce matin.

« J’espère que ces conditions s’amélioreront d’ici l’heure du déjeuner. »