Météo au Royaume-Uni: avertissement jaune du Met Office alors que les «vents de force coup de vent» pourraient atteindre 90 mph | Météo | Des nouvelles

À la fin du week-end, une petite partie du nord de l’Écosse reste sous un avertissement jaune pour les vents forts entre 21 heures le dimanche et midi le lundi. Il existe un risque de perturbation des déplacements dans la zone, principalement des services de ferry.

Alan Reppert, météorologue principal chez AccuWeather.com, a déclaré à Express.co.uk : « L’avertissement de vent est en vigueur pour le nord-ouest de l’Écosse de dimanche à lundi alors qu’une tempête se dirige vers les îles Féroé.

« La plupart des vents forts souffleront du dimanche soir jusqu’au petit lundi matin. »

Les coups de vent pourraient atteindre 80 à 90 milles à l’heure dans la région.

Les températures douces du week-end se poursuivront lundi et mardi dans une chaleur inhabituelle pour décembre.

Cependant, les températures chuteront en fin de semaine, avec un risque de gel et de brouillard dans certaines parties du pays.

M. Reppert a ajouté: « D’ici mardi, le temps plus sec reviendra et les températures reviendront à des niveaux de saison avec des maximums dans la plupart de l’Angleterre approchant les 10 ° C dans le sud et 8-10 ° C en Écosse. »

Greg Dewhurst, météorologue opérationnel principal au Met Office, a déclaré à Express.co.uk que le temps plus froid attendu à la fin de la semaine prochaine est un retour à un mois de décembre moyen au Royaume-Uni.

Il a déclaré: « Pour la semaine à venir, il fera doux pour une grande partie du Royaume-Uni, bien que les températures chutent parfois près de la moyenne dans le nord du Royaume-Uni.

Cependant, les prévisions à long terme du Met Office semblent moins prometteuses pour ceux qui espèrent un Noël blanc.

Sa prédiction pour entre le 23 décembre et le 6 janvier indique : « À l’approche de la période de Noël, des conditions de colonisation généralisées sont probables.

« Des températures peut-être proches ou légèrement supérieures à la moyenne pour cette période de l’année. Cependant, certains interludes plus froids peuvent parfois entraîner un risque de gel.

« La dernière semaine de décembre et début janvier devraient rester calmes, avec une probabilité croissante de gel et de brouillard pendant les périodes plus claires pour Noël et vers le Nouvel An. »