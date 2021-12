Alors que le Royaume-Uni continue d’être divisé entre des températures glaciales dans le nord et douces dans le sud, les autorités ont mis en garde les navetteurs contre le risque de verglas en Écosse. Selon le Met Office, des pluies verglaçantes sont tombées dans certaines parties de l’Écosse mercredi après-midi et jusqu’à jeudi, entraînant des perturbations des voyages.

Marco Petagna, conseiller média pour le Met Office, a déclaré à Express.co.uk : « Pour le moment, il y a un mélange de pluie et de neige qui affecte les collines d’Écosse, et une partie de la pluie pourrait donner des surfaces glacées pour les prochains les heures. »

« La pluie entrant en contact avec le sol gelé et un peu de neige sur les collines au-dessus d’environ 4 ou 500 m continueront de donner des plaques de verglas dans la matinée. »

L’avertissement jaune devrait expirer à 10 heures du matin, mais les Écossais doivent rester prudents vis-à-vis des surfaces verglacées, des fermetures de routes, des coupures de courant ou des pannes de couverture téléphonique.

Les prévisionnistes s’attendent à ce que la pluie couvre le nord de l’Angleterre et l’Écosse.

John Gresiak, prévisionniste senior chez AccuWeather.com, a déclaré à Express.co.uk : « Un lot de pluie se déplace dans la région.

« Les températures dans de nombreux endroits sont légèrement au-dessus du point de congélation (0C), mais certains endroits sont égaux ou légèrement en dessous.

«Par conséquent, certaines poches de pluie verglaçante peuvent se produire.

« Bien que cela ne soit pas un problème généralisé, les personnes voyageant dans la région doivent être conscientes de la possibilité de rencontrer des conditions glissantes à quelques endroits. »

Avant le jour de Noël, la neige devrait être à l’ordre du jour dans certaines parties de l’Écosse.

LIRE LA SUITE: Alerte de glace du Met Office émise sous forme de «pluie verglaçante» pour déclencher le chaos des voyages

M. Petagna a déclaré: «Un air plus doux avec de la pluie arrive parfois dans la plupart des régions pour un jour ou deux, donc la neige est susceptible d’être confinée aux hauteurs en Écosse.

Cependant, il y a un risque que de la neige sur les collines se développe dans le nord de l’Angleterre et le sud de l’Écosse le jour de Noël, avec quelques averses de neige dans le nord de l’Écosse, alors que l’air plus froid essaie de revenir du nord du Royaume-Uni.

Le Sud devrait rester doux le lendemain de Noël avec parfois de la pluie, mais avec de l’air plus froid au Nord et quelques averses hivernales.

Dans l’incertitude du jour de Noël, le météorologue en chef adjoint Chris Bulmer du Met Office a déclaré : « La période de Noël sera une période assez instable à travers le Royaume-Uni cette année.

« Beaucoup verront des conditions humides et nuageuses alors que l’air doux domine le sud et l’ouest du Royaume-Uni.

« Là où cet air doux rencontre de l’air plus froid essayant de couler vers le sud, il y a un risque de neige de Noël, cela semble très probablement au-dessus des Pennines, mais l’emplacement exact de cette frontière est encore incertain.

« Dans le Grand Nord, des conditions froides et un ciel plus dégagé apporteront une sensation plus hivernale. Pour de nombreuses régions, un vent d’est vif apportera un refroidissement éolien notable. »