Météo au Royaume-Uni : avertissements de glace émis alors que 6 pouces de neige et de conditions de gel se profilent | Royaume-Uni | Des nouvelles

le Bureau rencontré a émis mardi deux avertissements jaunes à Inverness et dans certaines parties de Londres. Inverness sera confrontée à de fréquentes averses de neige et à des étendues glacées, ce qui perturbera les déplacements, en particulier pour les itinéraires les plus élevés.

Les conditions météorologiques peuvent avoir un impact sur les trajets routiers et ferroviaires en raison des plaques de verglas.

Le département a en outre émis un avertissement selon lequel chacune des neuf régions d’Angleterre connaîtra un temps froid du mardi 4 janvier à minuit au jeudi 6 janvier à midi.

L’avertissement de vendredi concerne les averses de neige fondue et de neige couvrant le nord-ouest de l’Angleterre et l’ouest de l’Écosse et de l’Irlande du Nord.

Cela pourrait signifier des conditions de conduite difficiles et des perturbations des déplacements.

Le météorologue en chef du Met Office, Andy Page, a déclaré: «Un flux froid du nord entraînera une baisse de température dans la majeure partie du Royaume-Uni au cours des prochains jours, en particulier par rapport au temps doux récent.

« Mercredi soir verra une forte gelée dans la majeure partie du Royaume-Uni, avec des températures tombant en dessous de zéro dans une grande partie du pays. »

Selon les experts météorologiques, la neige s’accumulera au-dessus de 1 000 pieds (305 m) à travers les Pennines et les Highlands écossais vendredi.

Dave Bowers, météorologue principal chez accuweather.com, a déclaré à Express.co.uk : « Un à trois pouces (3 à 8 cm) de neige devrait s’accumuler au-dessus de 1 000 pieds (305 m) à travers les montagnes du nord du Pays de Galles, les Pennines et les Highlands écossais.

Agostinho Sousa, consultant en médecine de santé publique à l’UKHSA, a déclaré : « Le froid peut avoir un impact sérieux sur la santé, en particulier pour les personnes âgées et celles souffrant de problèmes cardiaques et pulmonaires, car il augmente les risques de crises cardiaques, d’accidents vasculaires cérébraux et d’infections pulmonaires. .

« Il est important de surveiller ceux qui sont plus vulnérables au froid, y compris les voisins ou les parents plus âgés, en particulier ceux qui vivent seuls ou ceux qui ont une maladie grave. »