Météo au Royaume-Uni : « Brouillard toute la matinée ! » Les Britanniques se préparent au trafic des jours fériés – « Lente et régulière » | Météo | Des nouvelles

Le Royaume-Uni sera touché par des nuages ​​de brouillard jusqu’au milieu de l’après-midi alors que le Met Office conseille aux conducteurs de faire attention sur les routes. Les Britanniques ont passé une grande partie de la période des fêtes au volant.

La société de données sur le trafic Inrix a même estimé que 5,3 millions de trajets avaient été effectués le 24 décembre, ce qui en fait le réveillon de Noël le plus chargé depuis 2015.

Mais ceux qui utilisent les jours fériés pour effectuer leurs déplacements doivent rester vigilants et se préparer à prendre des mesures de précaution lorsqu’ils prennent la route aujourd’hui.

Le météorologue du Met Office, Simon Partridge, a déclaré: « Donnez-vous du temps supplémentaire, laissez des écarts plus importants entre vous et les autres véhicules devant vous et allez-y lentement et régulièrement, car le problème avec le brouillard n’est pas seulement la visibilité, il laisse un service humide sur le route aussi. »

Il a également expliqué combien de zones, en particulier en Angleterre, seront affectées par les conditions.

M. Partridge a déclaré: « Beaucoup de nuages ​​bas, de brume et de brouillard dans de nombreuses régions du centre et de l’est du Royaume-Uni, en particulier en premier lieu. »

Il a ajouté: « Pour la région des East Midlands et du Yorkshire, il sera probablement là jusqu’au début de l’après-midi. »

Le météorologue a expliqué que cela pourrait même durer jusqu’à 14 heures dans certaines régions.

« Plus vous êtes loin au sud et à l’ouest », a poursuivi Partridge, « plus vite il se dégagera parce que la pluie le dissipera.

De fortes pluies sont également attendues, notamment dans le sud-ouest, ce qui signifie que les conducteurs doivent rester prudents même après le brouillard.

L’Angleterre a encore 59 avertissements et alertes d’inondation.

Les avertissements d’inondation ont été émis pour Scarborough et la rivière Clyst de Broadclyst à Clyst St Mary dans le Devon.

Le site Web du gouvernement britannique indique que les « fortes pluies » observées le jour de Noël ont fait en sorte que des inondations soient attendues sur la rivière Clyst.