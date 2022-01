Le Met Office a prévu une période extrêmement douce qui continuera d’affecter le Royaume-Uni au cours des premiers jours de 2022 et qui pourrait battre de nouveaux records de chaleur pour cette période de l’année au Royaume-Uni. Avec 15,8 °C à Somerset hier et 13,8 °C à Murlough, en Irlande du Nord, deux records de température les plus élevés le soir du Nouvel An ont été identifiés.

Les températures de samedi dépasseront les 10 °C dans tout le Royaume-Uni, avec des pics à 15 °C dans le sud.

La période très douce est provoquée par un flux d’air chaud et humide en provenance des îles Canaries, plus au sud dans l’Atlantique, et apporte des nuages ​​et des épidémies de pluie au Royaume-Uni.

Un prévisionniste en chef du Met Office, Steve Ramsdale, a déclaré: « La configuration météorologique actuelle apporte des conditions extrêmement douces au Royaume-Uni – atteignant peut-être environ 16,0 ° C dans certaines régions.

« Nous nous attendons également à des températures nocturnes très douces, avec des records de température minimale battus par endroits. »

Cependant, un temps hivernal est attendu la semaine prochaine.

Le Met Office prévoit une entrée d’air plus froid à partir de mardi, entraînant potentiellement des averses et des gelées hivernales.

John Gresiak, prévisionniste senior chez AccuWeather.com, a déclaré à Express.co.uk : « Après un début d’année très doux, l’air plus froid se répandra à travers le Royaume-Uni à partir de la fin du week-end jusqu’au milieu de la semaine prochaine.

« Il y aura quelques épisodes de pluie dans les régions du sud pendant cette période, mais rien de trop lourd.

Cependant, ceux-ci devraient être plus d’une variété dispersée.

En milieu de semaine, le temps froid et glacial sera également humide, avec des pluies qui se répandent dans l’Ouest.

Cette pluie peut être parfois abondante et précédée d’une courte période de neige, principalement dans les régions du nord, rapporte le Met Office.