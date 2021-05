Météo au Royaume-Uni: des vents de 75 km / h déracinent les arbres, fermer les routes et descendre les lignes électriques – Avertissement du Met Office | Météo | Nouvelles

Le lundi férié était loin des conditions chaudes et ensoleillées espérées par de nombreux Britanniques, car les hôpitaux intérieurs restent fermés en raison des restrictions de Covid. Au lieu de cela, une grande partie du Royaume-Uni a été battue par des vents violents allant jusqu’à 75 mph et de fortes averses, la tempête devant se poursuivre mardi matin. Les routes ont été fermées et les lignes de train bloquées en raison des arbres abattus et des inondations. Des accidents de voiture ont également été enregistrés, avec l’avertissement jaune du Met Office pour le vent toujours en place aujourd’hui.

Le Pays de Galles a connu le pire des vents violents, avec des rafales de 75 mph enregistrées dans certaines parties du pays.

Le météorologue de la BBC Wales, Derek Brockway, a déclaré que le vent et la pluie avaient fait chuter les températures pour devenir l’un des jours fériés les plus froids jamais enregistrés au début de mai.

Il a écrit sur Twitter à 15h30 hier: «Le vent a atteint la force de tempête 10 sur Mumbles Head à Swansea avec une rafale de 74 mph cet après-midi.

«En plus d’être humide, c’est aussi l’un des jours fériés les plus froids jamais enregistrés au début de mai.

“Les températures dans la plupart des endroits en chiffres uniques.”

Les conditions orageuses ont laissé les maisons sans électricité pendant des heures, alors que le vent et les fortes pluies ont frappé la région.

Western Power Distribution et Scottish Power Energy Networks ont subi des pannes de courant.

Les régions les plus touchées sont celles de Conwy, Gwynedd et Anglesey.

Des dizaines de routes principales ont également été forcées de fermer, en raison des inondations et des arbres déracinés.

JUST IN: Carte météo à long terme: chaleur rugissante pour la douce Grande-Bretagne ce mois-ci

Les flics de la circulation ont signalé un certain nombre d’incidents sur les routes principales telles que l’A34 en direction nord, la M4 en direction ouest et la M3 la nuit dernière.

Des coupures de courant ont également été enregistrées dans certaines régions du comté, notamment dans le West Berkshire.

Ce matin, des pannes de courant ont été signalées à Padworth.

Un avertissement de vent jaune du Met Office reste en vigueur jusqu’à 9 heures du matin, ce qui couvre d’immenses étendues du sud de l’Angleterre et du Pays de Galles.

Les fortes averses observées lundi devraient également se poursuivre tout au long de la matinée.

Un prévisionniste du Met Office a déclaré: “Alors que nous nous dirigeons vers mardi, nous verrons la pluie abondante et persistante se dégager à l’est, mais les averses suivent et il va rester venteux.”

Les prévisionnistes de la BBC ont ajouté: «Aujourd’hui, des averses éparses persisteront toute la journée, hivernales sur les collines écossaises.

“Les averses seront plus fréquentes dans les zones centrales, avec des périodes ensoleillées se développant plus au nord et au sud. Breezy.”