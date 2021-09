Météo au Royaume-Uni EN DIRECT : avertissement jaune émis alors que de fortes pluies déclencheront le chaos en Angleterre | Météo | Nouvelles

in

L’avertissement couvre la majeure partie du centre de l’Angleterre, mais s’étend jusqu’au sud jusqu’à Londres ainsi qu’à Hull dans le nord. Il dure de 6h du matin le mardi à minuit. Le Met Office a déclaré qu’il existe un risque d’inondation dans les zones couvertes par l’avertissement jaune et que cela pourrait endommager les maisons et les bâtiments.

Ils ont également averti que les trajets en bus et en train pourraient être affectés et que les temps de trajet pourraient être plus longs, avec des risques d’annulation de certains services.

Des coupures de courant peuvent également se produire dans les zones touchées, bien que cela soit moins probable.

Le Met Office a également averti qu’il était possible que certaines communautés soient isolées par des routes inondées.

L’agence météorologique MeteoGroup UK a déclaré dans ses prévisions: “Mardi sera une journée terne et humide à travers l’Angleterre et le Pays de Galles avec des épidémies de pluie qui se dissiperont lentement de l’ouest au cours de la journée.

LIRE LA SUITE: Avertissement météorologique du Met Office: la pluie provoquera des «inondations et des perturbations»

« Ailleurs, le temps sera principalement nuageux avec un risque d’averses.

«La couverture nuageuse se brisera pendant la journée avec des périodes plus lumineuses et ensoleillées se développant dans le nord et l’ouest.

«La pluie continuera dans le nord et l’est de l’Angleterre au cours de la soirée et sera localement forte pour les zones côtières.

«La nuit continuera à se dégager lentement de l’ouest pour laisser la plupart des zones sèches avec des éclaircies et des plaques de brume et de brouillard se formeront. La pluie s’attardera sur le nord-est à l’aube.

Le Met Office a publié un guide offrant des conseils et des conseils pour vous protéger et protéger votre maison lors d’une inondation.

Cela comprend l’inscription à des avertissements d’inondation gratuits et la préparation d’un plan d’inondation.

Ils conseillent de télécharger un modèle d’inondation auprès d’une agence locale d’inondation ou de créer le vôtre à l’aide de leur guide qui comprend la rédaction d’une liste de numéros de contact utiles et la manière de couper votre alimentation en gaz et en électricité.

Ils conseillent également de préparer un kit contre les inondations comprenant des articles tels que des torches et des couvertures et d’installer des équipements de protection contre les inondations tels que des sacs de sable dans votre maison.

