Après la pluie, les orages et les rafales de vent qui ont traversé ce week-end, lundi devrait offrir aux Londoniens une journée plus douce et plus sèche. Des avertissements jaunes sont déjà en place pour le vent et la neige dans le nord de l’Écosse pour mardi et mercredi.

Les services de bus, de ferry et de train peuvent être affectés, et les navetteurs ont été avertis que les conditions de conduite seront particulièrement affectées sur les itinéraires plus élevés.

La météorologue d’AccuWeather, Renee Duff, a déclaré à Express.co.uk : « Plus tard dans la semaine, une tempête balayera le Royaume-Uni et apportera la prochaine chance de précipitations généralisées et de perturbations des déplacements dans une grande partie de la région.

«Cette tempête est également susceptible de provoquer des rafales de vent, il peut donc y avoir des inquiétudes concernant des coupures de courant localisées et des dommages aux arbres, en fonction de la force de la tempête.

« Cependant, aucun air arctique ne suivra probablement avec cette tempête, car les températures resteront proches des niveaux de saison pour début janvier. »

Mme Duff a poursuivi : « De l’air plus frais se déplacera dans la région pour le reste de la semaine.

« Les températures élevées devraient être d’environ 5 à 8 °C pour le centre et le sud de l’Angleterre et de 2 à 4 °C dans le nord de l’Angleterre, donc une différence assez importante par rapport à la semaine dernière !

« Ces conditions plus fraîches contribueront à déclencher de fréquentes averses de neige dans les Highlands écossais, avec des déplacements glissants attendus dans les zones de haut terrain mardi et mardi soir. »

Les avertissements font suite à un temps étonnamment doux au cours du week-end alors que les fêtards sonnaient au début de l’année.

Les prévisionnistes ont déclaré que les conditions étaient dues à l’air chaud subtropical venant des Açores, à l’ouest du Portugal.

Les températures ont atteint 16 °C à un moment où elles sont normalement presque 10 °C plus basses.

Les choses devraient changer à partir de mardi, avec des sommets ne dépassant pas 7 ° C attendus à Londres et dans le sud-est.