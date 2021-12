La tempête Barra a frappé de vastes étendues du Royaume-Uni plus tôt cette semaine, mais 30 à 40 mm de pluie menacent de provoquer des inondations en Angleterre et au Pays de Galles alors que les agences émettent des alertes et des avertissements de chaque côté de la rivière Severn. L’Agence pour l’environnement a confirmé que l’Angleterre fait face à deux avertissements d’inondation, tous deux dus à de « fortes pluies ».

L’agence a identifié la rivière Vyrnwy à Melverley, située le long des marches galloises du Shropshire, et la rivière Bollin du Cheshire et Agden Brook à Little Bollington comme les deux endroits touchés par l’avertissement d’inondation.

Mais 31 autres zones sont mises en évidence comme à risque d’inondation.

Village de Kempsey, Lower Derwent, Lower Dove, Lower River Cam, Lower River Soar, Lower River Arrow, Bassin versant de la rivière Bollin, River Churnet et River Tean, River Dee, River Erewash, River Lugg, River Rye et River Severn dans le Gloucestershire, Le Shropshire et le Worcestershire pourraient être touchés par des inondations « possibles ».

D’autres zones à risque d’inondations « possibles » comprennent le confluent de Severn Vyrnwy, la côte du Somerset à Porlock Weir, les rivières Somerset du sud-est sur les cours supérieurs, les bassins versants de Sterne et Perry, les rivières à marée Bure à Ant et Thurne, la rivière Avon supérieure Swift et Clay Coton Brook, Upper Dove, Upper River Derwent, Upper River Derwent, Stonethwaite Beck et Dervent Water et Upper Teme.

Natural Resources Wales a ajouté 11 avertissements et alertes supplémentaires au total britannique.

Ils soulignent que la rivière Severn à Llandrinio, Criggion et Pool Quay et Trewern sont trois zones « qui devraient » être touchées par des inondations.

River Wye et Monnow dans le Monmouthshire, River Wye dans le Powys, le bassin versant de Vrynwy, Upper Severn dans le Powys, Upper Teifi, le bassin versant du Lower Dee, le bassin versant de l’Upper Dee et le bassin versant de Dyfi ont tous été classés comme des zones où des « inondations sont possibles » et ont donc été émis avec des alertes d’inondation.

Le Met Office a également averti que le Royaume-Uni serait frappé par encore plus de pluie à l’entrée du week-end.

La météorologue du Met Office, Becky Mitchell, a déclaré à Express.co.uk: « La pluie devient un peu plus intense à l’approche du week-end.

« Samedi, nous avons une forte bande de pluie venant de l’ouest.

« Les zones qui vont voir le plus de précipitations semblent être des parties du Pays de Galles, où nous pourrions voir 30 à 40 mm. »

Cela pourrait être accompagné de rafales de vent allant jusqu’à 40 à 50 mph autour de la côte sud-ouest.

Mme Mitchell a également confirmé que le nord-ouest de l’Angleterre pourrait faire face à des niveaux de pluie similaires à ceux du Pays de Galles.

Cependant, vendredi pourrait même apporter en Grande-Bretagne de la grêle dans des zones proches de la mer d’Irlande, notamment l’ouest de l’Écosse, l’ouest de l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord.

Bien que l’Écosse n’ait encore émis aucun avertissement ou alerte aux inondations, ceux qui vivent au nord de la frontière devraient faire attention aux plaques de verglas ce matin après les basses températures et les averses.

L’Écosse pourrait également être touchée par des vents violents pouvant atteindre 60 mph dimanche soir.

Mme Mitchell a déclaré: « Nous avons des vents forts qui arrivent en Écosse dimanche soir, c’est donc une possibilité d’avertissement que nous surveillons pour le moment. »

Lorsqu’on lui a demandé comment les conducteurs devraient réagir aux précipitations, Mme Mitchell a souligné: « Là où nous voyons de fortes averses ou de fortes pluies au cours des deux prochains jours pour toute personne effectuant des trajets plus longs, il vaut toujours la peine de vérifier les conditions sur la route avant de partir . »

Lors de l’alerte aux plaques de verglas en Écosse, elle a ajouté: « Faites très attention sur les routes et conduisez peut-être avec plus de prudence le matin. »