Météo au Royaume-Uni : la Grande-Bretagne s’apprête à cuire avec des températures plus chaudes qu’à Istanbul | Météo | Nouvelles

Cependant, les températures chaudes ne frapperont le Royaume-Uni qu’après qu’une deuxième tempête de 60 mph aura frappé le pays demain. Les prévisions de la BBC prédisent que la température passera à 20C de jeudi à lundi.

Certaines régions devraient s’attendre à des températures maximales de 21 ° C, ce qui la rend plus chaude qu’Istanbul, qui devrait connaître des températures de 19 ° C.

Après le passage de l’ouragan Sam, qui a détrempé le pays samedi, il se dirige maintenant vers l’Islande qui va aspirer l’air chaud subtropical du Nord.

“On parlera d’un été indien si Sam pousse des vents chauds du sud et une hausse marquée des températures”, a déclaré le prévisionniste du Met Office, John Hammond.

Lundi, des conditions sèches et des périodes ensoleillées sont dues pour beaucoup tandis que certains connaîtront des matins brumeux, a prédit le Met Office.

“Mais le nord-ouest est prévu des conditions instables avec des nuages, de la pluie et des vents forts.”

Le temps chaud ne viendra qu’après un épisode d’averses, avec des vents forts et de fortes pluies attendus les jours suivants.

Le météorologue en chef du Met Office, Andy Page, a déclaré: «La basse pression dominera le temps au cours des prochains jours, apportant parfois des vents forts et de fortes pluies.

“D’autres coups de vent côtiers sont possibles dans le sud et l’ouest tard lundi et mardi alors qu’un autre système météorologique arrive de l’Atlantique.

“Il existe de grandes incertitudes autour de la trajectoire de ce système, mais il semble actuellement qu’il apportera plus de fortes pluies et des vents forts dans certaines parties du Pays de Galles et du sud de l’Angleterre.”