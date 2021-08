Météo au Royaume-Uni: la Grande-Bretagne se prépare à des pluies torrentielles et des vents hurlants alors que l’avertissement de cyclone est émis | Monde | Nouvelles

Une prévision météorologique à long terme de la BBC’s Monthly Outlook indique que le Royaume-Uni peut s’attendre à de fortes averses, à des vents forts et à d’éventuels avertissements de cyclone entre le 6 et le 19 septembre. conduisant à un risque plus élevé de perturbation ». Mais cette fois, le Royaume-Uni devrait être pris au piège entre la formation de hautes pressions juste au nord de l’Europe et les hautes pressions qui se déplacent dans l’Atlantique Nord bien au sud-ouest du pays.

Cela signifie que “ces deux zones de haute pression auront plutôt tendance à piéger les dépressions qui sont normalement près de l’Islande au-dessus de nous”, a indiqué la prévision.

Il a ajouté: “Nous prévoyons un mois plus instable avec un temps plus humide et généralement plus frais que la normale.”

Il a poursuivi: «Vers la mi-septembre, il y a la plus grande chance qu’un modèle plus progressif se développe.

“Cela verrait des vents plus d’ouest amenant les fronts atlantiques plus rapidement et plus fréquemment.

“C’est toujours un schéma instable, mais les températures deviendront beaucoup plus changeantes au jour le jour et il y a parfois de meilleures chances de vents plus forts.”

Cependant, les prévisions ont clairement indiqué que les chances que cela se produise, pour l’instant, sont très faibles.

Bien que la saison des ouragans rende les événements météorologiques extrêmes plus probables, il n’y a qu’environ 35% de chances que cela se développe.

En plus de cela, la confiance dans les prévisions est très faible en raison de l’imprévisibilité des cyclones tropicaux à longue distance.

Le Met Office a ajouté : « La confiance diminue au cours de cette période, cependant, il y a un signal indiquant que la haute pression et les conditions stables associées deviennent progressivement moins dominantes, avec une tendance à des conditions plus instables.

“Cela peut apporter des conditions changeantes avec des périodes d’averses et des périodes de pluie plus longues, entrecoupées de périodes plus sèches parfois.

“Les températures sont susceptibles d’être au-dessus de la moyenne pour la période de l’année.”

La nouvelle survient après qu’il a été signalé que le Royaume-Uni allait grésiller sous la chaleur torride du Portugal envoyant des cartes météorologiques d’un rouge brûlant alors que le pays se prépare à être baigné de soleil pendant au moins 10 jours.

Le sud-est de l’Angleterre connaîtra probablement des “températures normales”, mais les régions du centre et du nord du pays pourraient connaître des températures “légèrement à modérément supérieures à la normale de quelques degrés”.

La météorologue d’AccuWeather, Alyssa Smithmyer, a déclaré à Express.co.uk: “Un examen actuel de l’évolution des températures par rapport à la moyenne pour cette période de l’année est que la plupart des endroits au Royaume-Uni sont à quelques degrés au-dessus de la normale.

“Il existe actuellement une zone de haute pression persistante sur le Royaume-Uni, ce qui permet un temps largement beau et stable.

“Cette caractéristique peut également contribuer à un air plus chaud dans la région puisque cette masse d’air chaud s’est déplacée vers le nord depuis la côte ouest du Portugal et provenait de régions beaucoup plus chaudes.

“Cette zone de haute pression persistera tout au long de cette semaine, mais finira par s’adapter à l’air nordique relativement plus frais et perdre son influence chaude.”

Mme Smithmyer a ajouté: Cependant, lorsque nous examinons les prochaines semaines, la tendance générale au cours de cette dernière semaine d’août et du mois de septembre est qu’une grande partie du sud de l’Angleterre connaîtra des températures proches de la moyenne pour cette fois. de l’année, peut-être quelques jours choisis oscillant à quelques degrés légèrement au-dessus de la température quotidienne moyenne.

“Mais le schéma des régions, y compris Londres, semble rester proche de la normale.

“En référence à cela, les températures” normales “à travers Londres pour la dernière semaine d’août oscillent généralement autour de 68-69 degrés F (20-20,6C).

“Les températures normales d’ici la dernière semaine de septembre devraient baisser lentement pour se situer autour de 62-64 degrés F (16,7-17,8C).

“Cependant, lorsque nous examinons le modèle mis en place pour le centre de l’Angleterre et les régions du nord du Royaume-Uni, cela indique que des températures légèrement plus chaudes que la normale seront enregistrées pour les prochaines semaines.”

Le Weather Outlook a également prévu une chance qu’il fasse légèrement plus chaud dans le sud du pays.

The Weather Outlook a déclaré: «À ce stade, des températures proches de la moyenne sont favorisées pendant le week-end férié d’août, bien qu’il y ait une chance qu’il fasse chaud dans le sud.

“Une bonne partie du temps sec est probable dans les comtés du sud et de l’est, mais le risque de pluie est plus grand dans le nord et l’ouest.”