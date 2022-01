Météo au Royaume-Uni : la Grande-Bretagne se prépare à un déluge de pluie torrentielle | Météo | Des nouvelles

Les Britanniques doivent maintenant mettre de côté l’espoir d’un mois de janvier sec et se préparer à des torrents de pluie froide et fouettée. Selon le Met Office britannique, la plupart des « averses nuageuses et venteuses » se produiront dans le nord du pays. Aujourd’hui, l’ouest de l’Écosse a connu 46 mm de pluie et d’autres devraient tomber.

Les prévisions du Met Office britannique pour aujourd’hui se lisaient comme suit : « Pluie précoce, parfois forte, se dissolvant vers l’est.

« Cette pluie se dissipera enfin à travers l’East Anglia et le sud-est de l’Angleterre en fin d’après-midi.

« Il y aura de la neige au début des collines dans le nord.

« Un temps plus clair et plus froid avec de fortes averses venteuses, hivernales sur les collines, vient de l’ouest.

Le Met Office a ajouté que le ciel « s’éclaircira du nord-ouest mardi et mercredi ».

Cependant, il y aura des « plaques de brouillard pendant la nuit » au cours de la première moitié de la semaine prochaine.

Les fortes pluies ont provoqué des accidents sur les autoroutes britanniques.

Une autoroute à la périphérie de Liverpool a été fermée par la police après qu’une voiture s’est renversée sur le côté par temps humide.

À propos de l’incident, un porte-parole de la police du Merseyside a déclaré: « La police a été appelée à 11 heures.

« Un véhicule avait glissé sur le côté.

« Aucun blessé n’a été signalé.

« La M62 est fermée pendant que les agents récupèrent le véhicule. »

Commentant les conditions extrêmement humides, une lecture du Liverpool Echo appelée tonyblueagasket a déclaré: « C’était une tempête biblique ce matin, les conducteurs doivent donc conduire dans des conditions. »