Météo au Royaume-Uni : la Grande-Bretagne sera témoin de pluies et de brouillards épars alors que le mercure plonge à -5C | Royaume-Uni | Des nouvelles

La semaine verra des vents en rafales et des épidémies de pluie, se concentrant principalement sur l’ouest et le nord de Écosse. Les experts météorologiques pensent qu’un anticyclone puissant deviendra dominant à mesure qu’il se développera du sud au nord au-dessus du Royaume-Uni à l’approche du week-end.

James Andrews, météorologue chez Accuweather, a déclaré à Express.co.uk : « De jeudi à dimanche, le puissant anticyclone deviendra dominant à mesure qu’il se développera du sud au nord sur le Royaume-Uni.

« Les épidémies de pluie vont même s’arrêter dans le nord-ouest de l’Écosse.

Sous l’anticyclone de jeudi, les journées auront tendance à être plus froides dans la plupart du Royaume-Uni, en particulier en Angleterre.

« Au contraire, les nuages ​​bas et le brouillard peuvent être de grande envergure et persistants obstinément sur de vastes étendues du pays. »

Le Met Office a émis lundi un avertissement pour les navetteurs qui voyageaient dans le brouillard.

Le service météorologique national du Royaume-Uni a tweeté: « Avec un mélange de nuages ​​bas et de plaques de brouillard pour certains ce soir et mardi matin, de mauvaises conditions de conduite sont probables par endroits. »

Les météorologues ont prédit des conditions météorologiques plus sèches pour la semaine, la température maximale oscillant autour de 13 ° C.

Andrews a déclaré: « Le temps le plus chaud se produira de mardi à jeudi avec des maximums d’au moins 13-14 ° C dans les plaines du Pays de Galles et la moitié sud de l’Angleterre.

«En 2020, le temps était cette fois doux, humide et venteux, ce qui contrastait assez avec le temps actuel.

« D’un autre côté, la météo en 2019 à cette période de l’année était assez inquiétante. »