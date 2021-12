Ce mercredi, des gelées généralisées sont attendues sur l’Écosse, l’Angleterre et le Pays de Galles alors que les températures vers 6h du matin se situent entre -2C et 0C. Les Britanniques qui vivent à haute altitude devraient voir de la neige le matin, bien que les températures se réchauffent pendant la journée dans le sud du pays.

Les maximums atteindront 9°C en Angleterre et 7°C en Irlande du Nord, tandis que l’Écosse reste assez froide, avec des températures comprises entre 1°C et 5°C.

Tony Zartman, un météorologue d’AccuWeather.com, a déclaré à Express.co.uk que le trajet du matin serait sec pour la plupart des habitants du Royaume-Uni.

Il a ajouté: « La pluie commencera à se répandre en Irlande du Nord le matin, puis s’étendra à l’Écosse et au nord-ouest de l’Angleterre au cours de l’après-midi.

« Les températures à travers l’Irlande du Nord seront largement au-dessus du point de congélation ce soir, donc on ne s’attend pas à des routes verglacées.

« En dehors des terres plus élevées (qui auront un peu de neige), les températures dans la majeure partie de l’Écosse et du nord-ouest de l’Angleterre dépasseront le point de congélation avant l’arrivée de la pluie demain après-midi. »

M. Zartman a déclaré qu’un air plus doux essaierait de circuler vers le nord à travers le Royaume-Uni d’ici mercredi soir.

Les températures resteront essentiellement stables ou même augmenteront légèrement.

Il a ajouté: « Par conséquent, la plupart des endroits en dehors des hauteurs ont juste des routes mouillées. »

Le long de la frontière, le Met Office voit le potentiel de conditions météorologiques importantes avec de la neige probable parfois en plus des vents éventuellement forts.

Les températures deviendront ensuite plus froides que la moyenne avant janvier, avec des périodes instables et plus douces très probablement pour l’ouest et le sud.