Météo au Royaume-Uni : le 17°C d’Ibiza sur NYE dans le sud de l’Angleterre pourrait pousser plus de Britanniques dans les boîtes de nuit | Météo | Des nouvelles

Le Met Office a qualifié la météo prévue pour les derniers jours de 2021 de « exceptionnellement douce », étant donné que certaines parties du pays pourraient atteindre 17 ° C, correspondant à la température prévue sur l’île espagnole d’Ibiza. Pour mercredi, les températures restent assez froides dans le Nord, avec un risque de gel et de brouillard en Ecosse avec seulement 2C à Aberdeen.

Dans le même temps, Plymouth dans le sud de l’Angleterre est sept fois plus chaud, avec 14°C.

Comme l’a expliqué John Gresiak, prévisionniste senior chez AccuWeather.com, la journée s’annonce pluvieuse.

Il a déclaré à Express.co.uk: « De la pluie est attendue demain [Wednesday] dans la majeure partie du Royaume-Uni.

« La majeure partie ne sera pas exceptionnellement lourde, et il n’y a actuellement aucun avertissement du Met Office.

« Autour de Londres, par exemple, des précipitations de 2 à 5 mm sont attendues.

« Plus au nord et à l’ouest, il y aura un peu plus de pluie, mais même là, nous n’attendons pas plus de 8 mm environ. »

M. Gresiak a déclaré que les précipitations ne devraient pas causer de problèmes importants, même si le météorologue principal ne peut exclure quelques retards de voyage.

Alors que le pays se prépare à célébrer le Nouvel An dans les jours suivants, les prévisionnistes s’attendent à ce que la température douce atteigne des records dans le sud de l’Angleterre, avec 17 °C attendus parfois, selon BBC Weather.

Il a déclaré: «La veille du Nouvel An, quelques épisodes de pluie sont attendus pendant la journée, mais la soirée et la nuit devraient être en grande partie sèches.

« Cependant, le brouillard peut être un problème dans certaines régions.

« Un climat plus doux évolue et la température dans de nombreuses régions se situera entre 8 °C et 15 °C supérieurs vendredi et vendredi soir. »

« Le temps doux devrait durer jusqu’à samedi avant un certain refroidissement dimanche. »