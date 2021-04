Météo au Royaume-Uni: le gel d’avril fait face à une fin fracassante avant le 18C May Bank Holiday scorcher | Météo | Nouvelles

Le pays a profité d’un soleil radieux au début de cette semaine alors que les restrictions de verrouillage des coronavirus sont assouplies dans un mouvement majeur pour offrir à 67 millions de Britanniques beaucoup plus de liberté après une année d’intense frustration. Les températures maximales d’aujourd’hui (mardi) sont à deux chiffres pour la majeure partie du pays, culminant à 15 ° C dans de vastes zones du sud et du centre de l’Angleterre. Mais les dernières cartes météorologiques de WXCHARTS révèlent que les thermomètres devraient chuter sauvagement tout au long du mois, augmentant les craintes d’un retour du gel profond.

Ces températures devraient plonger dès mercredi, le mercure atteignant presque deux chiffres, tombant à 8 ° C dans le nord-est et à seulement 10 ° C autour de Londres.

Il devrait y avoir un léger rebond jeudi, avec des températures légèrement en hausse pour atteindre un maximum de 12 ° C dans une grande partie du pays et jusqu’à 14 ° C dans certaines régions du nord de l’Angleterre.

Cette tendance météorologique devrait se poursuivre vendredi et tout au long de ce week-end, les températures restant à deux chiffres dans la majeure partie du Royaume-Uni et atteignant 15 ° C dans certaines régions plus au nord.

Cependant, les Britanniques craindront le pire au début de la semaine prochaine, avec une vague de froid amère faisant rapidement un retour indésirable, suggèrent les graphiques.

Le lundi 26 avril, les températures chuteront légèrement à 12 ° C dans une grande partie du pays et à 14 ° C dans de petites parties du nord de l’Angleterre, avant que le mercure ne plonge soudainement à nouveau mardi prochain.

Les thermomètres devraient avoir du mal à atteindre des températures à deux chiffres, atteignant seulement 10 ° C dans une grande partie du sud de l’Angleterre et aussi bas que 5 ° C plus au nord et un 4 ° C extrêmement froid dans une grande partie de l’Écosse.

Le gel de la fin avril ne fera que s’aggraver au cours de la semaine prochaine et jusqu’à la fin du mois, avec des températures qui devraient chuter jusqu’à 4 ° C dans certaines parties du nord-ouest de l’Angleterre, du Pays de Galles et de l’Écosse.

Et les températures aux premières heures de la matinée du vendredi 30 avril devraient tomber au point de congélation dans certaines parties de l’Écosse et à seulement 1 ° C à 2 ° C dans une grande partie du pays.

LIRE LA SUITE: Prévisions à long terme: le graphique devient orange alors que la chaleur torride se propage au Royaume-Uni

«Les températures deviennent assez incertaines en fonction de l’endroit où la haute se situe, en particulier à l’est où les températures sont susceptibles de lutter au-dessus de la moyenne.

“Les jours plus chauds sont plus susceptibles d’être plus à l’intérieur des terres vers le sud et l’ouest.”

Pendant les deux semaines qui suivent jusqu’au 18 mai, le Met Office a prévu “beaucoup de périodes ensoleillées” et bien qu’il puisse y avoir des périodes de pluie prolongées, les températures devraient revenir à la moyenne pour cette période de l’année “, avec la possibilité d’un réchauffement sorts “.

Le prévisionniste a déclaré: “Le Royaume-Uni connaîtra probablement des périodes de beau temps sec parfois avec des nuages ​​de beau temps et beaucoup de périodes ensoleillées, ainsi qu’une probabilité accrue de périodes plus instables par rapport à avril.

«Toutes les zones devraient voir des averses ou des pluies plus longues à certains moments.

“Les températures sont susceptibles d’être proches de la moyenne pour la période de l’année, avec la possibilité de quelques périodes plus chaudes.”