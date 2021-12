Météo au Royaume-Uni : le Met Office émet PLUSIEURS avertissements météorologiques alors que la tempête Barra frappe tout le Royaume-Uni | Météo | Nouvelles

Le Met Office a mis à jour ses avertissements météorologiques d’hier pour inclure des avertissements de glace, de pluie, de neige et de vent, la plupart du Royaume-Uni étant sur le point d’être battu par des vents violents pouvant atteindre 80 mph dans certaines régions. Lorsque le vent se combine avec la neige et la pluie, les conducteurs devraient également avoir une visibilité limitée sur les routes, obligeant un météorologue à avertir les navetteurs de ne conduire que si nécessaire.

S’exprimant sur les conditions des conducteurs mardi, Simon Armitage du Met Office a déclaré à Express.co.uk: « Les vents forts accompagnant la neige provoqueront des blizzards, des dérives et une mauvaise visibilité. »

Le météorologue a conseillé aux conducteurs de déterminer si leur voyage était essentiel avant de se lancer sur les routes du Royaume-Uni.

« Sinon, il vaut probablement mieux le remettre à un autre jour », a-t-il déclaré.

« En particulier, lorsque cette pluie viendra en association avec ce vent, il y aura des conditions de conduite vraiment difficiles.

« Ne sortez que si vous en avez besoin car cela ne vaut pas la peine de prendre le risque.

La neige de mardi, qui devrait commencer vers 11 heures, s’étendra des Pennines aux Highlands d’Écosse, traversant une grande partie de la Cumbrie en chemin.

Avant les chutes de neige, qui pourraient inclure jusqu’à 20 cm par endroits, une grande partie de la zone touchée a été frappée par un avertissement de glace supplémentaire.

Le météorologue du Met Office a déclaré à Express.co.uk que l’avertissement de glace montrait que « nous sommes essentiellement dans le calme avant la tempête ».

Cependant, l’avertissement de glace ne devrait durer que jusqu’à 9 heures du matin.

En revanche, les avertissements de vent et de pluie devraient affecter toutes les régions du Royaume-Uni.

M. Armitage a déclaré: » Partout, il y aura certainement une période de pluie.

« Partout, il y aura certainement des vents forts, peut-être des coups de vent.

« Seuls les hauteurs plus au nord verront la neige, mais l’ensemble du pays ressentira la force de la tempête au fur et à mesure qu’elle traversera, mais heureusement pas aussi grave que le sud de l’Irlande. »

Les vents devraient donner à la Grande-Bretagne une morsure hivernale supplémentaire, car l’effet de refroidissement pourrait rapprocher certaines parties du Royaume-Uni du point de congélation lors du creux de décembre de mardi.

M. Armitage a expliqué: « Pour certaines parties de l’Écosse, où les températures vont être de 4 ou 5 ° C, cela va ressembler à -3 ou -4 ° C. »

Dans d’autres régions du Royaume-Uni, où les températures se situent entre 7 et 11 °C, les conditions pourraient sembler plus proches de 4 ou 5 °C.

Les rafales devraient atteindre des vitesses allant jusqu’à 70 et 80 mph dans l’ouest du Pays de Galles et le long de la côte sud.

Le Met Office a également émis mercredi un avertissement de vent s’étendant le long de la mer d’Irlande.

L’Irlande du Nord et le sud-ouest de l’Angleterre seront des zones particulièrement touchées, avec des vents « violents » entre 55 et 65 mph prévus.

La pluie tombe déjà sur certaines parties de l’Irlande du Nord et atteindra le Pays de Galles et le sud-ouest de l’Angleterre au cours des deux prochaines heures.

L’est et le sud-est de l’Angleterre devraient également être touchés par les précipitations.

Mais le météorologue du Met Office a déclaré que cela n’atteindrait ces zones qu’en début d’après-midi.

Cependant, M. Armitage a déclaré que les conditions d’Express.co.uk deviendraient plus douces à la fin de la semaine.

« Nous commençons à devenir légèrement plus doux au cours du week-end, donc les températures reviennent à ce qu’elles devraient être à cette période de l’année, voire un degré ou deux au-dessus », a-t-il déclaré.