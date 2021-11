Météo au Royaume-Uni: le Met Office émet une alerte de glace avertissant les navetteurs matinaux des «voyages délicats» | Météo | Nouvelles

Le Met Office a émis des avertissements météorologiques jaunes pour la glace du dimanche soir au lundi matin, « ce qui rend les voyages difficiles ». Le service météorologique national du Royaume-Uni a prédit: « Probablement des plaques de verglas sur certaines routes, trottoirs et pistes cyclables non traités, rendant les accidents plus probables et les temps de trajet plus longs. »

L’avertissement jaune du Met Office fait suite aux ravages causés par la tempête Arwen qui a causé la mort de trois personnes lorsque des arbres ont été renversés par des vents violents, ainsi que des dommages aux bâtiments et des perturbations des transports.

Cependant, lundi devrait être une autre journée froide qui créera des routes verglacées.

Le météorologue d’Accuweather, Joe Curtis, a déclaré à Express.co.uk: « Les températures lundi matin seront inférieures à zéro dans une grande partie du Royaume-Uni, ce qui peut entraîner des plaques de verglas sur les routes et les trottoirs non traités après la pluie et la neige récentes.

« Les Britanniques devraient se préparer à passer un peu plus de temps pour se rendre au travail lundi matin pour tenir compte de tout endroit verglacé sur les routes. »

LIRE LA SUITE: Le groupe hommage à Oasis piégé dans le plus haut pub de Grande-Bretagne par un blizzard de neige

Dans les Yorkshire Dales, des dizaines de personnes restent piégées au Tan Hill Inn pour la troisième nuit après avoir été enneigées.

À la suite d’un blizzard, la neige était montée si haut qu’un tunnel a dû être creusé depuis la porte d’entrée, mais les routes restent impraticables.

Cependant, le directeur général du pub, Nicola Townsend, 52 ans, a révélé que pour garder le moral, le personnel avait préparé une soirée karaoké dimanche.

Elle a déclaré au Guardian : « Ils ont noué une amitié assez profonde.

« Comme une grande famille, c’est la meilleure façon de la décrire.

« Une dame a en fait dit ‘Je ne veux pas partir.' »