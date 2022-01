Météo au Royaume-Uni: le Met Office émet une alerte jaune alors que les zones s’attendent à -6C – « Blessures dues aux glissades » | Royaume-Uni | Des nouvelles

le Bureau rencontré a émis des avertissements pour la neige, la glace et les vents dans le nord et l’est de l’Écosse, l’air froid affectant l’Écosse devant descendre vers le sud à travers les Pennines et dans le Lake District, le nord du Pays de Galles et le Peak District. Selon le Met Office, les conditions météorologiques peuvent entraîner des retards dans le transport routier, aérien et par ferry.

Les zones autour d’Inverness devraient connaître de fréquentes averses de neige et des étendues glacées sont attendues mardi.

Cela peut entraîner des perturbations de voyage, en particulier pour les itinéraires plus élevés.

Le Met Office a déclaré: «Il existe parfois une possibilité de conditions de conduite difficiles sur les routes plus élevées.

« Certaines blessures dues à des glissades et des chutes sur des surfaces glacées. Certaines routes et voies ferrées pourraient être affectées par des temps de trajet plus longs par les services routiers, de bus et de train. »

Des avertissements de glace ont été émis pour les zones couvrant Manchester et Newcastle upon Tyne par le Met Office et le service météorologique national a en outre prédit la possibilité de certaines blessures dues à des glissades et des chutes sur des surfaces glacées.

Simon Partridge, prévisionniste au Met Office, a déclaré à express.co.uk : « Les conditions météorologiques deviennent plus froides cette semaine et de la neige est attendue dans le nord et l’est de l’Écosse.

«Jeudi devrait être le jour le plus froid de la semaine avec une forte bande de pluie et des vents susceptibles de se propager à travers le Royaume-Uni.

« Environ 10 cm de neige peuvent être vus par endroits sur les hauteurs. Les fortes pluies de jeudi peuvent entraîner des difficultés lors des déplacements. »

