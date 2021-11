Le Met Office a publié sa mise à jour météorologique sur Twitter pour vendredi matin, avertissant d’un début de matinée froid. Alyssa Smithmyer, une météorologue d’AccuWeather, a déclaré qu’Express.co.uk vendredi devrait être partiellement ensoleillé, malgré les températures fraîches.

Mme Smithmyer a poursuivi: « En regardant plus loin, les températures à travers le Royaume-Uni devraient tomber plus près de la moyenne et peut-être légèrement en dessous de la moyenne au cours des deux prochaines semaines. »

«Pour le reste du mois de novembre, les températures moyennes élevées à Londres se situent à peu près entre 47 et 49 °F (8 et 9 °C).

Elle a ajouté : « Les températures de la semaine précédente ont en fait été en moyenne de cinq degrés Fahrenheit au-dessus de la normale.

« Donc, même si les températures dans les semaines à venir se rapprochent de la normale, voire de quelques degrés en dessous de la normale, ce sera un changement notable. »

Une chaîne complexe d’événements déclenchés par des précipitations inhabituellement fortes sur l’océan Indien va secouer le courant-jet au Royaume-Uni, déclenchant la vague de froid, préviennent les météorologues.

Le météorologue du Met Office, Alex Deakin, a déclaré: «Il pourrait y avoir de la neige par endroits la semaine prochaine.

« L’augmentation des précipitations sur l’océan Indien a le potentiel d’avoir un impact sur le courant-jet qui serpente au-dessus de l’Himalaya.

« Cela pourrait forcer le courant-jet plus au sud, amenant de l’air froid vers le sud et un système relativement chaud à travers le Pacifique occidental. »