Météo au Royaume-Uni: les Britanniques ont averti de « réduire les déplacements au minimum » alors que le Met Office émet un avertissement de vent | Météo | Nouvelles

La Grande-Bretagne a été dévastée par la tempête Barra hier alors que des vents forts, de fortes pluies et même de la neige ont touché tous les coins du Royaume-Uni. Cependant, les Britanniques devraient faire face à une autre journée d’avertissements météorologiques du Met Office mercredi avec un avertissement de vent jaune commençant à Anglesey dans le nord du Pays de Galles, s’enroulant autour de Cornwall, avant de s’étendre jusqu’à Portsmouth dans le Hampshire.

La météorologue opérationnelle principale du Met Office, Rachel Ayers, a déclaré à Express.co.uk que les rafales devraient atteindre 45 à 50 mph.

Mais ceux-ci pourraient être plus forts dans les zones côtières.

Mme Ayers a expliqué: « Nous pourrions voir des rafales un peu plus fortes que ces 55 à 60 mph pour les emplacements côtiers exposés. »

On pense que les vents pourraient affecter les liaisons de transport à travers le pays, en particulier dans les zones côtières touchées par l’avertissement météorologique de mercredi.

Mme Ayers a déclaré: « Les vents forts pourraient entraîner de nouveaux retards pour le transport routier, ferroviaire et par ferry, les services de bus et de train étant potentiellement affectés. »

Elle a ajouté: « Nous pourrions voir les routes côtières, les fronts de mer et les communautés côtières affectés par les embruns et les grosses vagues. »

Lorsqu’on lui a demandé si les conditions venteuses pourraient donner à la Grande-Bretagne un plongeon en décembre grâce à un effet de refroidissement éolien, le météorologue opérationnel principal du Met Office a déclaré: « Lorsque les températures réelles sont vraiment de 7 ou 8C, nous allons en fait nous sentir plus comme 1 ou 2C. «

Comme hier, le Met Office a conseillé aux conducteurs d’éviter d’effectuer des trajets inutiles dans les zones touchées par l’avertissement de vent jaune.

Mme Ayers a fait valoir: « L’essentiel est qu’il y ait encore des vents forts aujourd’hui et que les déplacements soient limités au minimum dans cette zone d’avertissement si ce n’est pas essentiel. »

Malgré l’avertissement de vent jaune de mercredi, les conditions devraient se calmer d’ici la fin de la semaine.

« Jeudi s’annonce comme une journée beaucoup plus calme avec des vents plus légers, des averses ou de plus longues périodes de pluie par endroits et des périodes sèches et plus lumineuses pendant un certain temps avant que nous n’obtenions une autre bande de pluie venant de l’ouest. »

D’ici vendredi, la Grande-Bretagne devrait connaître une « journée généralement pluvieuse et venteuse, mais avec des périodes plus lumineuses ».

« Les averses seront plus fréquentes dans les parties nord et ouest avec de la grêle et potentiellement un peu de tonnerre parfois aussi. »

Cependant, cela pourrait inclure de la grêle et de la neige dans certaines parties de l’Écosse et de l’ouest jeudi et vendredi.

Lorsqu’on lui a demandé si la grêle pourrait s’avérer un problème pour les conducteurs, Mme Ayers a déclaré: « Cela pourrait encore causer des perturbations, en particulier après les vents forts que nous avons eus mardi, nous pourrions donc encore voir des perturbations tout au long de la journée mais probablement pas autant autant que nous l’avons vécu hier. »

Les températures devraient chuter « légèrement en dessous de la moyenne » au cours de la semaine, mais le week-end pourrait voir des conditions plus douces, en particulier dans le sud de l’Angleterre.

« Pour vendredi matin, nous pourrions voir un risque de gel légèrement plus généralisé, principalement dans la moitié nord du Royaume-Uni, car nous voyons probablement le vent commencer à faiblir et à effacer les périodes. »

Alors que le gel atteint la Grande-Bretagne vendredi, les températures devraient chuter jusqu’à -1C dans certaines parties du nord de l’Angleterre.

Cela pourrait également entraîner une accumulation limitée de glace par endroits.

Cependant, Mme Ayers a souligné que la pluie et les vents continuent de poser un problème plus important aux Britanniques.

« Je pense que le plus gros impact sera les fortes averses, les fortes averses et les vents forts », a-t-elle déclaré.