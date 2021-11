Météo au Royaume-Uni: les Britanniques ressentiront le gel alors que des vents de « coup de vent » de 45 mph provoqueront un plongeon amer | Météo | Nouvelles

Le Met Office dit que la Grande-Bretagne peut s’attendre à des vents allant jusqu’à 45 mph plus tard cette semaine, ce qui rendra les conditions beaucoup plus froides qu’elles ne le sont. Un porte-parole du Met Office a déclaré à Express.co.uk: « Dans le nord, nous verrons probablement des vents atteignant la force coup de vent, donc du genre 40, 45 mph, peut-être même plus que cela à quelques endroits. »

Lorsqu’on lui a demandé comment cela pouvait rendre le Royaume-Uni encore plus froid qu’il ne l’était, il a répondu : juste au-dessus de zéro, donc 1 ou 2C.

Le porte-parole a ajouté: « Cette semaine à venir sera certainement plus froide que ce que nous avons probablement connu pendant la majeure partie de ce mois. »

Malgré les conditions froides et « misérables » plus tard cette semaine, le porte-parole a tenu à souligner que les températures devraient chuter à un niveau attendu pour cette période de l’année.

Il a déclaré: « Le principal est qu’il a fait si doux au cours des dernières semaines, même si nous revenons là où nous devrions être pour la période de l’année, il fera froid. »

Les températures devraient chuter jusqu’à 8 degrés dans le sud et 5 degrés dans le nord au fur et à mesure que la semaine avance.

Cependant, la force des vents donnera le sentiment que les températures sont « plus proches du point de congélation dans le nord du Royaume-Uni ».

Il a ajouté: « Je pense que les gens vont piller leurs garde-robes pour leurs plus gros manteaux, surtout à la fin de la semaine. »

D’ici la fin de la semaine, la majeure partie du Royaume-Uni devrait également connaître des précipitations.

Le porte-parole du Met Office a déclaré à Express.co.uk que cela commencerait dans le nord de l’Angleterre jeudi avant de se diriger vers le sud-est vendredi.

Lorsqu’on lui a demandé si cela pouvait entraîner des problèmes de glace, il a déclaré: « Je pense que, alors que nous nous dirigeons vers la fin de la semaine, dans la moitié nord du Royaume-Uni, nous pourrions bien voir un risque de glace inégale à des niveaux inférieurs. »

Cependant, au cours des premiers jours de la semaine, de nombreux Britanniques peuvent s’attendre à un temps « installé », qui inclura du soleil pour beaucoup.

Ceux du sud pourraient même voir les températures rester à deux chiffres.

Carl Erickson, météorologue principal chez AccuWeather, a également déclaré à Express.co.uk que les Britanniques peuvent s’attendre à une semaine plus froide, en particulier mercredi et jeudi.

Il a déclaré: « La semaine à venir sera caractérisée par un temps froid avec des minimums nocturnes à un seul chiffre Celsius communs à travers le Royaume-Uni, avec des minimums nocturnes tombant entre 0 et -5 Celsius dans le nord du pays. »

M. Erickson a ajouté: «Les vents donneront l’impression qu’il est plus proche du gel pendant la journée de mercredi et jeudi dans la moitié nord de la Grande-Bretagne jusqu’en Écosse et entre 0 et 5 degrés Celsius ailleurs.

« Mercredi et jeudi soirs, on aura l’impression qu’il fait quelques degrés sous le point de congélation dans le sud de la Grande-Bretagne et aussi froid que -5 degrés Celsius dans le nord du pays. »

Le météorologue d’AccuWeather a expliqué que le Royaume-Uni connaîtra également « des épisodes de pluie vendredi alors qu’un front froid se déplacera », mais il a également affirmé que « nous n’anticipons pas d’avertissements de glace ».

Erickson conseille aux Britanniques de « s’habiller en couches et de s’assurer de prendre une couverture ou des vêtements chauds lorsqu’ils voyagent en voiture ».

Vendredi, pour les conducteurs, il a ajouté : « Accordez-vous du temps supplémentaire lorsque vous conduisez, car les précipitations peuvent réduire la visibilité et rendre les routes glissantes.

« Assurez-vous de laisser suffisamment d’espace entre vous et le conducteur devant vous car il y aura un risque d’aquaplanage. »