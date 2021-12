Les données partagées par le Met Office suggèrent qu’il y avait de bonnes chances que le Royaume-Uni connaisse le plus chaud réveillon de Nouvel an record, battant le maximum actuel de 14,8 ° C à Colwyn Bay, dans le nord du Pays de Galles, en 2011. Rachel Ayers, météorologue opérationnelle principale, a déclaré à express.co.uk : « Le temps du réveillon du Nouvel An devrait être exceptionnellement doux avec des températures maximales de 14-15C, localement 16C possible.

« Ces maxima exceptionnellement élevés seront parmi les plus élevés enregistrés le soir du Nouvel An.

« Les récentes températures très douces de la Saint-Sylvestre incluent 2018 lorsque Dunrobin Castle Gardens, Sutherland a atteint 14,5 ° C et 2011 lorsque Colwyn Bay a atteint 14,8 ° C.

« Le maximum de Colwyn Bay est le plus élevé de notre base de données numérisée qui contient des données remontant aux années 1850 et peut actuellement être considéré comme le maximum le plus élevé le soir du Nouvel An ces derniers temps et au cours des 100 dernières années. »

Selon les météorologues, le temps au cours du week-end devrait rester sec, certaines parties de l’Angleterre et de l’Écosse étant témoins d’une éclaboussure de pluie.

Mme Ayers a poursuivi: «Toute pluie précoce dans le centre, l’est et le sud de l’Angleterre se dissipera vers l’est pour laisser une journée plus lumineuse et plus sèche vendredi.

«À travers l’Irlande du Nord, l’Écosse et le nord de l’Angleterre, les nuages ​​​​et les épidémies de pluie persisteront pendant une grande partie sinon toute la journée, bien que leur nature devienne de plus en plus inégale.

« Ce sera une journée venteuse pour beaucoup, en particulier dans le nord du Pays de Galles et le nord de l’Angleterre. »

Pour la nuit du Nouvel An, le temps sera sec mais assez nuageux avec le meilleur des nuages ​​à l’est.

