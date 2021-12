Météo au Royaume-Uni: les Britanniques se préparent à des «temps de trajet plus lents» au milieu d’un avertissement jaune pour la neige et la pluie | Météo | Des nouvelles

Conformément aux récents avertissements de neige, la plupart des montagnes et des hautes terres d’Écosse et du nord de l’Angleterre devraient se réveiller avec des flocons de neige. Frank Saunders, le météorologue en chef du Met Office, a déclaré : « La période de Noël sera instable pour une grande partie du Royaume-Uni cette année.

« Beaucoup verront des conditions humides et nuageuses alors que l’air doux domine le sud et l’ouest du Royaume-Uni.

«Cela contraste avec l’air froid du nord-est, qui apporte cette chance de neige, très probablement sur les Pennines et la moitié sud de l’Écosse, et peut-être un peu plus probablement au début du lendemain de Noël.

« En plus du mélange, il y a un fort vent d’est, en particulier dans les régions du nord, qui le rendra particulièrement froid. »

Renee Duff, météorologue pour AccuWeather.com, a déclaré que les voyages pourraient devenir glissants dans ces régions.

Néanmoins, l’impact devrait rester minime car le vent et la neige seront confinés dans des zones relativement peu peuplées.

Un autre avertissement jaune a été émis concernant les fortes pluies en Irlande du Nord de 15 heures samedi à 9 heures dimanche.

Mme Duff a déclaré à Express.co.uk : « Un avertissement jaune de pluie est en vigueur pour l’Irlande du Nord, qui comprend le comté de Down et Armagh.

« La pluie se poursuit actuellement dans ces régions et se poursuivra jusqu’à dimanche matin.

Alors que les Britanniques commencent à planifier davantage de festivités pour le réveillon du Nouvel An la semaine prochaine, Mme Duff suggère que les fêtes pourraient être affectées par plusieurs tempêtes se déplaçant avec de la pluie, du vent et de la neige en haut terrain.

Elle a ajouté : « Le timing devra être le bon pour une pause entre les tempêtes qui conduirait à un réveillon du Nouvel An sec, mais c’est certainement possible.

« Une chose est sûre alors que le calendrier bascule de 2021 à 2022, c’est qu’il sera plutôt doux pour la majeure partie de la région.

« À Londres, par exemple, la température pourrait être de 10 à 14 °C pendant les célébrations du réveillon du Nouvel An. »

À partir de lundi, le Met Office a prévu un temps nuageux et pluvieux dans tout le pays avec des températures douces qui devraient se poursuivre pendant les dix premiers jours de janvier.