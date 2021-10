Météo au Royaume-Uni: les Britanniques se préparent à quatre pouces de pluie et à des vents de 60 mph – Des inondations « possibles » | Météo | Nouvelles

Les Britanniques devraient être confrontés à des pluies torrentielles et à des vents violents à partir de lundi, a prédit le Met Office. Les conditions météorologiques « douces mais de plus en plus instables » devraient frapper la plupart des coins du Royaume-Uni et continueront de le faire pendant une grande partie du mois d’octobre.

On dit que les températures restent fraîches et s’éloignent à peine des adolescents bas.

Mais les averses pourraient représenter jusqu’à quatre pouces de pluie.

De telles averses pourraient potentiellement provoquer des inondations dans certaines zones.

Le Mirror rapporte que l’Agence pour l’environnement a averti que des inondations pourraient être « possibles mais non attendues des rivières et des eaux de surface dans certaines parties de l’Angleterre et du Pays de Galles de mardi à jeudi ».

L’agence a ajouté: « Des inondations locales sont également possibles mais non attendues des conditions côtières/marées.

« Il s’agit d’un risque le long de certaines parties des côtes du Pays de Galles et du sud et de l’ouest de l’Angleterre mercredi et jeudi, et pour certaines parties de la côte est de l’Angleterre jeudi uniquement.

« Les terres, les routes et certaines propriétés peuvent être inondées et les déplacements peuvent être perturbés. »

Selon le site Web du Met Office, lundi, la pluie dans l’ouest se propagera à l’est avant des averses plus fortes sur la côte sud et l’ouest plus tard dans la nuit.

LIRE LA SUITE : British Steel at RISK : à qui appartient British Steel ? Quel est le cours de l’action ?

Les prévisions à cinq jours prévoient des « périodes plus longues » de pluie mercredi et jeudi et ajoute qu’elles pourraient être « souvent venteuses avec des coups de vent côtiers ».

Le rapport météorologique du Met Office intervient peu de temps après que Jim Dale, un météorologue pour British Weather Services, a averti le Sun d’une « période météorologique très turbulente ».

Il a déclaré: « Une basse pression viendra de l’Atlantique jusqu’au début de la semaine, entraînant beaucoup de pluie et mettant certaines parties du pays en danger de tempête.

« Il fera plus froid plus tard dans la semaine et il pourrait y avoir un risque de neige qui, si elle venait, tomberait sur les collines d’Écosse.

A NE PAS MANQUER

Explosions de Port Talbot MAP : Où est l’aciérie de Tata ? [REVEAL]

Un accord énorme sécurise les emplois dans l’acier [INSIGHT]

Le cauchemar des retraites de TATA Steel : des milliers de personnes sont confrontées à des problèmes de type BHS [COMMENT]

« Le modèle orageux devrait durer jusqu’à la fin du mois avec un Halloween très humide, venteux et peut-être orageux sur les cartes. »