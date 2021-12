Météo au Royaume-Uni : les Britanniques seront balayés par des vents glaçants alors que le mercure plonge à -6C | Royaume-Uni | Des nouvelles

Selon les météorologues, un gel ou un gel dans le centre et le nord Écosse peut avoir un léger impact sur les déplacements. Dave Bowers, météorologue principal chez accuweather.com, a déclaré à express.co.uk : « Un gel ou un gel dans le centre et le nord de l’Écosse, en particulier loin de la côte immédiate, mais avec des conditions principalement sèches également, cela devrait avoir peu d’effet sur le commuer.

«Mardi matin, il fera près ou en dessous de zéro dans le centre et le nord de l’Écosse.

« La nuit apportera du gel ou du gel à l’intérieur du nord de l’Angleterre ainsi qu’en Écosse. »

Dans le même temps, une deuxième perturbation répandra la pluie vers le nord-est à travers l’Irlande et le sud-ouest de l’Angleterre jusqu’à Londres à l’aube de mercredi.

M. Bowers a déclaré: « Cela apportera également un air plus doux dans la région qui persistera jusqu’à la fin de la semaine. En fait, les températures seront bien au-dessus de la normale.

« Par exemple, à Londres où le maximum et le minimum normaux sont de 7C/3C, une moyenne pour du mercredi au samedi sera de 15C le jour et de 12C la nuit. »

Cependant, les vents froids pourraient bientôt devenir doux avec une température pouvant atteindre 16 ° C mercredi, selon le Met Office.

Les experts météorologiques du Met Office ont déclaré à express.co.uk que les températures moyennes pour cette période de l’année se situent généralement entre 6 et 9 degrés Celsius.

Becky Mitchell, météorologue opérationnelle principale du Met Office, a déclaré à express.co.uk : « Les prévisions annoncent une semaine très douce avec des températures pouvant atteindre 16 degrés Celsius mercredi, soit environ 7 degrés au-dessus de la moyenne pour la période de l’année.

Mme Mitchell a déclaré: «Les pluies les plus abondantes se produiront mercredi dans le nord-ouest de l’Angleterre, l’Irlande du Nord et l’ouest de l’Écosse.

« Certaines zones pourraient voir jusqu’à 30 mm, mais il est peu probable que cela entraîne de nombreux impacts. »

Le réveillon du Nouvel An devrait être doux avec de légères averses de pluie dans certaines régions du Royaume-Uni.

Mme Mitchell a ajouté: «Vendredi (NYE) ressemble à une journée plus sèche et plus lumineuse pour la plupart, bien que la pluie arrivera en Irlande du Nord et dans l’ouest de l’Écosse dans la soirée.

« La pluie affectera parfois le nord-ouest au cours du week-end, mais de nombreux endroits seront en grande partie secs avec des périodes lumineuses, venteux et encore plutôt doux. »