Après une baisse soudaine des températures au cours des dernières semaines, ce samedi 11 et dimanche 12 verra des températures plus chaudes et des averses parfois dans tout le Royaume-Uni. Greg Dewhurst, météorologue opérationnel principal au Met Office, a déclaré à Express.co.uk : « Les températures seront supérieures à la moyenne ce week-end loin du nord de l’Écosse de jour comme de nuit.

« Nous nous attendons à des sommets autour de 14 ° C dans le sud-ouest de l’Angleterre. »

Jusqu’à samedi et samedi soir, certaines parties du pays seront couvertes de brouillard, ce qui devrait pousser les conducteurs à être très prudents et provoquer des perturbations.

M. Dewhurst a expliqué: « Il existe un risque de quelques plaques de brume ou de brouillard pour les parties orientales du Royaume-Uni.

« Tout au long de la journée, il y aura de plus en plus de nuages ​​autour comme un front météorologique [band of rain] se déplace vers l’est à travers le pays.

« Cela conduira à du brouillard sur les collines par endroits, d’autant plus du jour au lendemain.

« Cela s’éclaircit principalement jusqu’à dimanche car il devient plus venteux, en particulier dans le nord-ouest du Royaume-Uni. »

Les parties nord de l’Écosse sont en fait sous avertissement jaune de 21 heures dimanche à midi lundi, car une zone de basse pression très puissante apportera des vents forts.

Les coups de vent pourraient atteindre 80 à 90 milles à l’heure dans la région.

LIRE LA SUITE : À quel point faut-il faire froid pour neiger ?

Un tel avertissement jaune de vent inclut la possibilité de débris volants, de perturbations des déplacements (route, air, ferry), de coupures de courant et de dommages liés aux grosses vagues.

M. Dewhurst a ajouté: « Les avertissements de vent dans le nord de l’Écosse plus tard dimanche et lundi matin pourraient perturber les voyages, en particulier pour les services de ferry, il vaut donc la peine de se tenir au courant des dernières prévisions. »

Jim Andrews, un météorologue d’AccuWeather.com, a déclaré à Express.co.uk : « Les avertissements sont valables principalement pour les Hébrides, les Orcades et les Shetland, ainsi qu’un peu du nord-ouest de l’Écosse.

« En d’autres termes, ces avertissements ne couvrent qu’une petite fraction de l’Écosse.

A NE PAS MANQUER :

Prévisions à long terme au Royaume-Uni : Noël blanc à l’horizon ? [REPORT]

La courageuse petite princesse Frozen perd la bataille pour la vie alors que la neige tombe [VIDEO]

Les conducteurs peuvent utiliser des articles ménagers inattendus pour éliminer le givre et la glace [INSIGHT]

« Ainsi, à moins d’une trajectoire plus au sud-est, cette tempête s’avérera moins inquiétante pour la plupart des résidents britanniques que les avertissements de la semaine dernière. »

Le Met Office s’attend à ce que les températures restent hivernales et même plutôt froides dans le Sud avant Noël.

Après un début plutôt couvert, la quantité de nuages ​​devrait diminuer avec le temps, augmentant le risque de gelée et de brouillard pendant la nuit.

Le brouillard pourrait être lent à se dissiper le matin, pouvant durer toute la journée à certains endroits.

Un risque croissant de gel et de brouillard est attendu pour Noël et le Nouvel An, avec des températures plus froides dans le sud parfois, où la glace est le plus probable.