Météo au Royaume-Uni : les dernières prévisions du Met Office montrent une chaleur et une neige record pour le Nouvel An | Météo | Des nouvelles

La Grande-Bretagne est prête pour une semaine de montagnes russes, selon les dernières prévisions du Met Office. Le météorologue Aidan McGivern a déclaré que le Royaume-Uni pourrait connaître demain le jour de l’An le plus chaud jamais enregistré. Le pays est également prêt pour le réveillon du Nouvel An le plus chaud jamais enregistré ce soir alors que les températures continuent de grimper à travers le Royaume-Uni.

Cependant, M. McGivern a averti qu’un changement froid lundi verra les températures retomber « vers la moyenne pour la période de l’année ».

Le nord de l’Écosse pourrait même connaître des conditions hivernales et des chutes de neige lundi et mardi.

Il a déclaré aux téléspectateurs du Met Office: « 2022 commencera juste à la fin de 2021, avec un air remarquablement doux à travers le Royaume-Uni.

« Il y aura des averses tout au long de ce week-end, mais loin des averses, il y a une chance décente d’interludes plus secs et plus lumineux, donc certainement pas un week-end de lavage. »

JUST IN : L’invasion écossaise COMMENCE ! Les fêtards affluent en Angleterre

Plus tôt dans la journée, Merryfield dans le Somerset a battu le record de température la plus élevée le soir du Nouvel An après avoir atteint 15,8 °C.

Colwyn Bay au Pays de Galles détenait le précédent record du 31 décembre de 14,8 °C en 2011.

M. McGivern a poursuivi: « Alors que l’horloge sonne minuit, le vent vient d’une direction très douce, donc les températures seront remarquablement élevées pour la nuit fin décembre, jusqu’à 13 ° C.

« 2022 navigue sur ces vents de sud-ouest très doux, qui remontent jusqu’aux sous-tropicaux.

Cependant, le présentateur principal du Met Office a averti qu’un grand changement météorologique était prévu pour lundi.

Il a expliqué: « Alors que nous terminons dimanche et entrons dans lundi, il y aura un début de changement de temps.

« Ces vents du nord plus froids arrivent en Écosse et nous verrons un front météorologique arriver dans le nord de l’Écosse lundi.

« Cela apportera initialement de la pluie, mais plus tard dans la journée, nous pourrions voir un temps hivernal et potentiellement du grésil et de la neige dans l’ion nord de l’Écosse.

« Les températures retomberont dans les chiffres à un chiffre plus au nord, nous reviendrons donc à environ la moyenne pour la période de l’année. »

Il a suggéré que « d’autres averses hivernales » sont également attendues mardi.