Il ne reste que cinq jours avant que les Britanniques puissent s’asseoir et profiter de leurs célébrations festives. Cependant, alors qu’un « Noël blanc » est possible dans certaines régions, d’autres risquent de faire face à un délavage festif.

Le météorologue d’Accuweather, Alan Reppert, a déclaré à Express.co.uk: « Vendredi jusqu’à Noël verra une autre tempête qui apportera de la pluie et de la neige à plus haute altitude dans le nord de l’Angleterre, l’Écosse et l’Irlande du Nord.

« La plupart des précipitations seront plus légères, mais nous pourrions voir une bande de précipitations plus abondantes vendredi soir jusqu’à Noël. »

Interrogé sur la possibilité d’un » Noël blanc « , M. Reppert a déclaré: » La neige peut être vue en Écosse de mercredi soir à jeudi soir, puis une autre chance pour vendredi soir, peut-être même dans les hautes altitudes du nord de l’Angleterre, et les conditions neigeuses semblent de rester dans les mêmes zones peut-être jusqu’au samedi et dimanche. »

Le Met Office prévient également qu’il existe de nombreuses incertitudes concernant la météo britannique pendant la période des fêtes.

Les températures pourraient être aussi froides que 3C à Aberdeen vendredi, mais à Amesbury, elles pourraient être aussi chaudes que 10C.

Newcastle-upon-Tyne pourrait descendre jusqu’à 2°C le jour de Noël.

Cependant, plus au sud à Newmarket, les conditions devraient rester entre 7 et 9C.

Le météorologue expert du Met Office, Dan Rudman, a déclaré: « Il y a encore beaucoup d’incertitude dans les prévisions pour la période de Noël.

S’exprimant sur les conditions avant Noël, Rachel Ayers du Met Office a déclaré à Express.co.uk: « La pluie devrait arriver de l’ouest jusqu’à mercredi, ce qui entraînera un risque de neige sur le bord d’attaque, très probablement sur les hauteurs du centre de l’Écosse. .

« Jeudi devrait être un mélange de périodes ensoleillées et d’averses ou de périodes de pluie plus longues dont certaines pourraient redevenir hivernales sur l’Écosse. »

Elle a ajouté: « Une faible confiance dans les prévisions de vendredi, mais il semble qu’il fasse froid dans le nord et plus doux dans le sud avec de nouvelles pluies et averses venant de l’ouest et du sud-ouest. »