Certaines parties du pays ont connu 14 ° C, rendant le Royaume-Uni plus chaud que Madrid au cours des derniers jours, les températures douces devant se poursuivre ce mercredi et jeudi. Dans le sud de l’Angleterre, d’Exeter à Douvres et Londres, les maximums atteindront 12°C avant de chuter à partir de jeudi soir.

En plus de la brume, du brouillard et du gel, le temps deviendra beaucoup plus froid au début du week-end.

Marco Petagna, conseiller média pour le Met Office, a déclaré à Express.co.uk : « Les températures chuteront généralement de douces à moyennes, ou un peu en dessous, et donc les risques de gel seront un peu plus élevés avant la semaine prochaine lorsque la journée les maxima seront généralement plus proches de 5 à 7C à travers le Royaume-Uni, plutôt que des 10 à 14C que nous avons vus récemment. »

Même si le phénomène n’affecte généralement que les conducteurs de nuit, le brouillard et la brume pourraient désormais perturber davantage les transports, selon M. Petagna.

Il a déclaré: « Alors que l’anticyclone s’établit plus tard cette semaine et au cours de la semaine prochaine, il y aura de plus en plus de chances, sous des vents légers, de former des plaques de brouillard tenaces.

« Principalement là où les nuages ​​se forment pendant la nuit, et en particulier près des sources d’eau telles que les vallées fluviales.

«Le brouillard pourrait être lent à se dissiper le jour et peut se transformer en nuages ​​bas, donnant également des conditions sombres sur les collines.

« Le gel est possible mais encore une fois susceptible d’être inégal et pas trop sévère étant donné le fait qu’une bonne quantité de nuages ​​est attendue dans l’ensemble. »

Le Met Office a confirmé que toute pluie serait légère, ce qui donnerait une seconde moitié beaucoup plus sèche à décembre pour tous.

LIRE LA SUITE: Les conducteurs ont émis un avertissement pour éviter les amendes et les points pour la couverture du gel

Jim Dale, météorologue principal pour British Weather Services, a déclaré à Metro.co.uk que « les chances sont contre » un Noël enneigé mais que « le match de tir » n’est pas terminé.

« Juste à l’approche de Noël et du jour même, l’air froid du continent commencera à se frayer un chemin. Et ce sera un appel serré.

«Donc, oui, il fera progressivement plus froid et nous commencerons à voir du gel le matin, en particulier sur l’Angleterre et le Pays de Galles dans une certaine mesure.

« Le mieux que nous puissions espérer pour Noël du côté blanc des choses est un Noël pseudo-blanc, qui sera un gel, et c’est le favori [with bookies] en ce moment.

«Le seul problème sera l’entrée d’air froid, ce qui peut apporter des averses de neige à l’est et dans certaines parties de la campagne, d’Édimbourg à Newcastle, jusqu’à Londres.

« C’est ce avec quoi nous jouons en ce moment. Après cela, si l’air froid entre, je pense que la période entre Noël et le Nouvel An pourrait bien devenir beaucoup plus hivernale, mais cela se voit. »