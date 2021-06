Météo au Royaume-Uni: les températures atteindront 24 ° C avant le lavage lors du match de l’Euro en Angleterre

Des jours plus ensoleillés sont à venir, mais le temps ensoleillé sera de courte durée (Photo : PA|EPA|Met Office)

Les Britanniques se prélasseront dans des sommets de 24 ° C aujourd’hui avant qu’un bref éclat de soleil ne cède la place à encore plus de pluie et de nuages.

Des pluies matinales mercredi devraient disparaître d’ici l’heure du déjeuner, avec une “belle journée” attendue dans le Pays de Galles, le West Country et les régions du nord.

La prévisionniste du Met Office, Clare Nasir, a déclaré qu’il ferait “très chaud” dans les régions les plus ensoleillées, avec des pics de 22 à 24 ° C attendus.

Plymouth, Manchester, Cardiff et Belfast bénéficieront des températures les plus élevées, tandis que les fans de tennis devraient profiter d’un après-midi plus sec pour le troisième jour de Wimbledon après un début de tournoi de Londres détrempé.

Les averses au cours des deux premiers jours des championnats ont vu des matchs interrompus ou annulés, mais le mercure devrait atteindre des sommets de 19 ° C dans la capitale aujourd’hui.

Becky Mitchell, une autre météorologue du Met Office, a déclaré: “ Il y aura un début gris et nuageux à Wimbledon, avec une légère bruine inégale et une pluie intermittente jusqu’à l’heure du déjeuner.

“Ce sera sec dans l’après-midi, avec un ensoleillement croissant.”



Un peu de soleil est au rendez-vous, mais le temps deviendra nuageux pendant le prochain match d’Euros de l’Angleterre (Photo: PA)



Cardiff pourrait voir des sommets de 24C aujourd’hui et demain (Photo: Met Office)

Après une semaine misérable de temps humide, plus de soleil est à venir avec des sommets de 24C également prévus jeudi.

Vendredi verra également des sommets de 24 ° C à Londres et à Cardiff, mais avec un risque de pluie et de nuages.

Avant le week-end, le nord devrait profiter du meilleur temps tandis que la pluie et les averses sont plus probables dans le sud.

Malheureusement, ce sera un échec samedi, lorsque l’Angleterre affrontera l’Ukraine en demi-finale de l’Euro.

Les prévisions actuelles prévoient une probabilité de pluie de 60% à Londres d’ici le coup d’envoi, avec des averses plus légères également attendues dans les régions du nord.

En même temps, il fera chaud et de plus en plus humide.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

Les prévisions météorologiques du Met Office pour le week-end indiquent: «Bien pour de nombreuses régions vendredi, bien que quelques averses éparses soient probables dans l’après-midi. De plus en plus instable le week-end, avec de la pluie ou des averses pour la plupart. Chaud et de plus en plus humide.

Les prévisions météorologiques de la BBC du vendredi au dimanche sont similaires.

Les prévisionnistes ont déclaré: «Vendredi sera une journée assez chaude avec de nombreuses périodes ensoleillées chaudes pour la plupart.

«Il est possible que des averses l’après-midi se développent par endroits. Samedi verra des éclaircies dans les régions du nord, mais pour le sud, le temps deviendra plus nuageux avec des averses venant du sud-ouest. Dimanche deviendra nuageux pour tous, avec des épidémies de pluie dans tout le Royaume-Uni.

Le rhume des foins pourrait également faire face à une période difficile dans les prochains jours.

Le Met Office a averti que jeudi, vendredi et samedi, les niveaux de pollen seront très élevés.

