Météo au Royaume-Uni : Mercure plongera jusqu’à -7°C dimanche sous zéro alors que plusieurs régions mettaient en garde contre des inondations | Météo | Des nouvelles

Le Royaume-Uni devrait connaître un début de semaine plus doux, mais les conditions deviendront plus froides alors que les Britanniques envisagent un dimanche sous zéro. Malgré un départ plus doux, les météorologues ont prévu que la Grande-Bretagne pourrait être touchée par la pluie par endroits.

Les prévisions du Met Office pour lundi se lit comme suit : « Généralement nuageux avec parfois de la pluie ou de la bruine, en particulier dans le nord-ouest où des pluies plus fortes sont probables.

« Beaucoup plus doux que récemment avec des vents forts dans l’extrême nord. »

Alyssa Smithmyer, météorologue chez Accuweather, a également déclaré: « Cette semaine commencera par un front traversant le Royaume-Uni de dimanche soir tard à mardi.

« Cela apportera de la pluie et des averses dans toute la région, avec de légères averses de neige dans les Highlands écossais. »

En regardant plus loin, Mme Smithmyer a ajouté : « Tout au long de cette semaine, la température la plus basse devrait se produire dimanche soir en Écosse.

« Les endroits surélevés tels que le sommet de Cairngorm et Ben More Assynt devraient tous deux chuter à -7 ° C dimanche soir. »

Cela fera suite à des températures plus douces plus tôt cette semaine, y compris en Écosse.

Mme Smithmyer a même suggéré qu’Édimbourg pourrait voir des températures de 10 ° C lundi, soit environ 4 degrés de plus que les conditions normales à cette période de l’année.

Cependant, le météorologue d’Accuweather a conclu : « Le régime météorologique devrait être généralement calme par rapport à la semaine précédente une fois que la haute pression se déplacera dans la région. »

« La plupart des régions seront sèches avec des épisodes de pluie et des vents plus forts susceptibles d’être limités au nord du pays.

« Le temps calme apportera du gel nocturne généralisé ainsi que des plaques de brouillard, parfois glaciales.

« Les niveaux d’ensoleillement sont incertains avec des zones de brouillard et de nuages ​​bas pouvant persister toute la journée par endroits, en particulier dans le sud.

« La durée de persistance des conditions à prédominance établie est incertaine, avec une probabilité croissante de retour de certaines périodes instables dans de nombreuses régions alors que nous nous dirigeons vers la fin de la période. »