Les températures deviennent enfin plus hivernales après un mois de novembre doux avec certaines villes atteignant 16 degrés jeudi et vendredi derniers. Le samedi 20 novembre, la pluie poussera vers le sud à travers l’Écosse avant d’atteindre le nord de l’Angleterre et le Pays de Galles.

La température diurne maximale est fixée à 13 °C tandis que la température nocturne minimale chutera de 2 °C à 3 °C dans les villes tandis que les zones rurales atteindront 1 °C à 0 °C.

Dimanche 21, une température maximale de 8C-9C pourrait être encore plus hivernale avec un risque de grêle et de gel prévu par le Met Office et AccuWeather.

Alors que les températures minimales pourraient chuter à -1C dans les zones rurales et de 1C à 2C dans les villes, Rachel Ayers, météorologue opérationnelle principale du Met Office, prédit que les conducteurs devront dégivrer leur voiture lundi prochain.

Mme Ayers a déclaré à Express.co.uk : « On s’attend vraiment à ce que toute neige soit au-dessus de 300-400 m au-dessus du niveau de la mer et en raison des conditions douces que nous avons eues ces derniers temps, les températures au sol seront encore suffisamment chaudes pour restreindre toute chute de neige à le terrain le plus élevé.

« La chose la plus notable sera lundi matin, lorsque certaines personnes (en particulier en Écosse, en Irlande du Nord et dans le nord de l’Angleterre) pourraient bien avoir besoin de gratter la glace de la voiture le matin. »

Cependant, elle a déclaré que les côtes orientales pourraient voir de la grêle dimanche.

Elle a ajouté: « Tous les restes du front froid dégageront l’extrême sud de la côte pendant les premières heures du dimanche matin, laissant une journée plus lumineuse mais plus froide pour beaucoup dimanche.

« Les averses éparses feront quelques progrès à l’intérieur des terres, mais affecteront principalement les côtes orientales par vent de nord-est.

LIRE LA SUITE: Prévisions hivernales au Royaume-Uni: les températures au Royaume-Uni plongent à -7C

«La zone la plus susceptible de voir de la neige ce week-end ou au début de la semaine prochaine sera dans certaines parties de l’Écosse où quelques averses de neige seront possibles.

« Les températures, même aussi loin au nord, se situeront entre 5 et 9 °C pour les maximums diurnes et entre 0 et 3C pour les creux nocturnes. »