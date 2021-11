Le Met Office prévoit que certaines parties du Royaume-Uni seront touchées par « un peu de grésil et de neige » le matin avant un changement de week-end en « un temps un peu plus froid » et un « risque de glace ». Un porte-parole du Met Office a déclaré que les Britanniques devraient se préparer au premier «risque de glace» cet automne alors que les températures chutent à un chiffre.

S’adressant à Express.co.uk, le porte-parole a averti: « Il pourrait y avoir un risque de glace à la première heure dimanche, ce que nous n’avons pas encore vraiment vu cet automne. »

Cela devrait également entraîner « une configuration plus froide pour au moins le début de la semaine prochaine ».

Il a ajouté: « Au cours du week-end, nous verrons un changement vers un temps un peu plus froid, en particulier tard samedi dans le nord de l’Écosse, puis probablement vers le milieu ou la fin de la matinée dimanche dans le sud de l’Angleterre. »

Cela pourrait s’accompagner d’« averses hivernales » et de neige légère.

Accuweather a ajouté: « En ce qui concerne la plus longue portée, il semble probable que de l’air beaucoup plus froid couvrira le Royaume-Uni à partir du jeudi 26 et se poursuivra jusqu’au week-end des 27 et 28. Des périodes de pluie et de neige sont probables pendant cette période avec des niveaux de neige abaissement. »

En Écosse, les températures pourraient atteindre -1 °C la nuit.

Les prévisions du week-end font suite aux avertissements de grésil et de neige au nord de la frontière anglaise.

Dans une mise à jour sur les réseaux sociaux, le Met Office a déclaré que le Royaume-Uni allait faire face à « un départ froid mercredi matin ».

Dans un article séparé, ils ont ajouté : « La diffusion n°4 de mercredi apporte un peu plus de soleil par rapport à ces derniers jours.

« Le soleil sera mélangé avec des averses dans le nord, apportant un peu de grésil et de neige sur les Highlands écossais. »

Accuweather s’attend à « des averses de neige généralement supérieures à 900 mètres tôt ce matin et jusqu’à mercredi avec 2 à 6 cm au-dessus de 1 000 mètres avec des températures proches de 0°C ».

Le Royaume-Uni devrait également connaître une fin de semaine plus chaude.

Londres devrait atteindre des sommets de 13 °C et Aberdeen pourrait même voir des températures de 16 °C jeudi et vendredi, malgré la neige et la neige fondue qui frappent l’Écosse aujourd’hui.

Malgré le risque de verglas au cours du week-end, le porte-parole du Met Office a souligné que ce n’était pas trop rare pour novembre.

« Mais encore une fois, il n’y a rien d’atypique pour la mi-novembre », a-t-il déclaré.

« Pour le moment, certainement plus tôt la semaine prochaine, le risque de danger hivernal est assez faible. »

Le porte-parole du Met Office a également déclaré à Express.co.uk qu’il était trop tôt pour dire si une baisse des températures la semaine prochaine pourrait entraîner un nouveau gel.

« Je pense que l’air sera suffisamment froid pour de la neige, en particulier pour les montagnes écossaises… mais le jury est toujours sur les détails », a-t-il déclaré.

Bien que l’on s’attende à ce que de la neige tombe en Écosse, le porte-parole du Met Office a déclaré que les Britanniques ne devraient pas exclure la chute de neige dans le nord de l’Angleterre.

« N’écartons pas complètement le risque de neige la semaine prochaine », a-t-il déclaré.

« Ce n’est pas complètement hors de question.

« Mais le risque est d’autant plus faible que vous vous éloignez du sud. »

Au cours des derniers jours, le Met Office a prévu que le Royaume-Uni serait touché par des « plaques de brouillard localement denses ».

Cependant, alors que les Britanniques du sud pouvaient s’attendre à du brouillard, les vents devraient être « trop ​​forts » pour que du brouillard se forme au cours du week-end.