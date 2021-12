Malgré quelques plaques de brouillard dans l’est de l’Angleterre et une brise fraîche dans le nord de l’Écosse, jeudi restera une douce journée d’hiver pour le Royaume-Uni. Cependant, dès jeudi soir et vendredi matin, le gel et le brouillard gêneront les navetteurs dans le nord-est de l’Angleterre et de l’Écosse.

Les températures deviendront rapidement assez froides en ce début de semaine de Noël.

Jim Andrews, météorologue principal chez AccuWeather.com, a déclaré à Express.co.uk : « Un puissant anticyclone se développera vers le nord au-dessus du Royaume-Uni de mercredi à vendredi avant de s’installer sur l’Écosse et le nord de l’Angleterre ce week-end. »

M. Andrews prévoit que la chaleur à deux chiffres durera de mercredi à jeudi.

Pour certains, le pays connaîtra des sommets généralisés de 11 à 14 °C, bien que certaines parties du nord dépasseront les 10 °C.

À partir de vendredi, un déplacement vers le nord du centre de l’anticyclone entraînera une tendance au refroidissement à l’échelle nationale.

Les sommets à deux chiffres deviendront l’exception à partir de samedi, a déclaré M. Andrews.

Il a ajouté : « Les anticyclones sont connus pour provoquer des inversions de température à bas niveau, et cela va très probablement aller de l’avant.

« Les inversions sont corrélées à des épidémies de brouillard et de nuages ​​bas ainsi qu’à une pollution atmosphérique accrue.

Selon les prévisions actuelles, le pays devrait voir un ciel couvert toute la journée.

Le vent sur la journée sera assez doux à 28 km/h avec des risques de pluie.

La matinée verra quelques averses, avec la possibilité de nouvelles pluies au fil de la journée.