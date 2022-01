Météo aux États-Unis : 34 personnes secourues après avoir été bloquées sur un bloc de glace flottant pendant 90 minutes | Monde | Des nouvelles

Près de trois douzaines de personnes dans la région de Green Bay ont été secourues et ramenées samedi sur les rives du lac Michigan, a annoncé un bureau du shérif local. Le nombre avait été estimé à 27 mais le chiffre global a depuis été revu à la hausse.

De nombreuses personnes, qui auraient passé environ 90 minutes bloquées, pêchaient sur la glace à l’époque.

Shane Nelson, qui en était à son premier voyage de pêche sur glace, a décrit le bruit comme semblable à un coup de feu.

Il a déclaré à WLUK: « Cela ressemblait presque à quelqu’un qui a tiré avec une arme à feu là-bas.

« Nous avons pensé que c’était intéressant, nous sommes sortis de notre baraquement, avons jeté un coup d’œil et les gens criaient sur la glace, ‘Nous nous séparons’. »

M. Nelson n’a même pas pu revenir de son premier voyage de pêche sur glace mouvementé avec des histoires de prises réussies.

« Je n’ai attrapé aucun poisson, j’ai manqué de propane tôt et je me suis échoué sur la glace », a-t-il déclaré.

Le bureau du shérif du comté de Brown a affirmé qu’aucun individu n’avait été blessé au cours de l’incident.

Huit personnes ont été transportées à la fois pendant le sauvetage.

Le lieutenant John Bain a déclaré: « Une barge a peut-être traversé et cela a peut-être perturbé la glace. »

« La perturbation de la glace ainsi que les conditions naturelles peuvent avoir conduit à cela. »

Écrivant sur Facebook, le shérif du comté de Brown a déclaré: « Le bureau du shérif du comté de Brown, ainsi que New Franken Fire, Green Bay Fire, WI DNR et la Garde côtière travaillent activement au sauvetage sur glace de plus de 20 personnes au large de Point Comfort sur la baie de Green Bay.

« La circulation des barges hier semble avoir affaibli la glace le long de la rive est de la baie, par conséquent, la glace devrait être évitée pour toute utilisation récréative.

« Veuillez également éviter les routes près de Point Comfort, car de nombreux véhicules d’urgence doivent entrer et sortir de cette zone. »