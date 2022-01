Météo aux États-Unis : « L’air arctique » dangereux -42°C provoquera un froid dévastateur -« Givre en 10 minutes » | Météo | Des nouvelles

Des avertissements de refroidissement éolien ont été mis en place dans 12 États du nord-est, les régions du nord-est et du Midwest devant plonger à -45F (-42C) cette semaine, affectant plus de 15 millions de personnes. Certaines parties de New York et du Massachusetts pourraient voir les températures chuter de -45F (-42C) à -35F (-37C), selon le National Weather Service (NWS).

Ces températures de refroidissement éolien inférieures à zéro peuvent provoquer des gelures sur la peau exposée en aussi peu que 10 minutes, a averti le NWS.

Mary Gilbert, une météorologue d’AccuWeather, a déclaré à l’Independent : « L’air le plus froid de la saison jusqu’à présent arrivera pour la majorité du nord-est et des parties du milieu de l’Atlantique d’ici mardi alors que l’air arctique plonge dans le nord des États-Unis.

« Température de sensation réelle [AccuWeather’s index to describe what temperatures feel like in reality] devrait être de cinq à 10 degrés inférieure à la température réelle de l’air dans la région mardi. »

Le temps le plus froid devrait frapper mardi entre 2h00 et 11h00, a prévu le NWS.

Les écoles des trois plus grandes villes du Massachusetts, Boston, Worcester et Springfield, ont annulé les cours, afin de ne pas laisser les enfants rester dehors pendant de longues périodes en attendant le transport.

Un Tweet des écoles publiques de Worcester a déclaré: «Il y a eu une augmentation de Covid avec le personnel de transport, ce qui entraînerait des bus avec jusqu’à 30 minutes de retard.

« La sécurité de nos élèves et de notre personnel est toujours au centre de nos décisions. »

Syracuse, New York, Manchester, New Hampshire et Burlington, Vermont, figuraient parmi les régions qui ont également fermé les écoles publiques par temps glacial.

Les fermetures sont intervenues quelques jours seulement après la fermeture de nombreuses écoles en raison de la neige vendredi.