Météo BBC: le lundi férié sera le jour le plus chaud de l’année avant la fin de la vague de chaleur de 25 ° C | Météo | Nouvelles

Les Britanniques devraient se prélasser dans des températures caniculaires pour le lundi férié alors qu’une vague de chaleur s’empare du pays. Les dernières prévisions météorologiques de la BBC montrent une flambée des températures entre dimanche et lundi alors que le pays “traîne dans un air encore plus chaud”. Cela verra le pays connaître le jour le plus chaud de l’année jusqu’à présent lundi et mardi, avec des températures prévues de 25 ° C.

La météorologue de la BBC, Louise Lear, a déclaré aux téléspectateurs de BBC Breakfast que « quelques beaux jours attendent le pays ».

Elle a expliqué: “Il fera chaud et ensoleillé pour presque tous. Encore plus de soleil pour nous aujourd’hui par rapport à hier et cette haute pression est avec nous.

“Il y a des nuages ​​bas provenant de la mer du Nord et du brouillard ce matin, qui pourraient persister dans certaines régions de l’est.

“Mais l’accent est mis sur les conditions sèches, ensoleillées et assez chaudes.”

JUST IN: BBC Weather: l’Europe se prépare à des températures bouillantes – 35 ° C à venir

Mme Lear a poursuivi: “L’Irlande du Nord a connu hier sa journée la plus chaude de l’année. C’est une histoire similaire là-bas aujourd’hui.

“Nous pourrions voir les températures dans le sud-est atteindre 22C à 23C cet après-midi, ce qui est juste au-dessus de la moyenne pour la période de l’année.

«Il continuera à rester sec ce soir – parfait pour un barbecue, je suppose.

«Nous maintenons des températures autour de deux chiffres pour beaucoup pendant la nuit, ce qui signifie un début relativement doux pour les jours fériés lundi.

Le météorologue de la BBC a ajouté : “Mardi pourrait bien être le pic de la chaleur, avec quelques fronts météorologiques menaçant du sud-est mercredi.

“Beaucoup d’incertitudes quant à l’arrivée de ces fronts et à la quantité de pluie qu’ils apporteront. Les choses descendront jusqu’à l’adolescence après que la pluie se sera dissipée.”

Le sommet actuel pour 2021 était de 24,5 °C enregistré le 31 mars à Kew Gardens.

Des millions de personnes devraient partir en excursion d’une journée et en week-end, malgré les inquiétudes concernant la propagation de la variante indienne.

Quelque 10,8 millions de trajets en voiture de loisirs devraient avoir lieu au cours de ce week-end férié, selon une étude du RAC.