Météo chaude au Royaume-Uni : la chaleur va faire grésiller la nation jusqu’en septembre, stoppant les orages | Météo | Nouvelles

BBC Weather: l’Europe prévoit des conditions de canicule persistantes

Le mois d’août a commencé sur une note misérable alors que le Royaume-Uni a été frappé par de fortes pluies et des orages cette semaine. Le Met Office a également émis des avertissements jaunes pour les orages dans la majeure partie de l’Écosse, de l’Irlande du Nord, du nord de l’Angleterre et du nord du Pays de Galles ce week-end. Les températures devraient également chuter à environ 14 ° C dans les îles Shetland et en Irlande du Nord demain.

Cependant, Tyler Roys, météorologue principal et principal prévisionniste européen chez AccuWeather, a prédit un changement dans l’air au cours de la seconde moitié d’août.

Il a ajouté que les températures pourraient monter à 27 ° C après un début de mois pluvieux, l’air chaud pouvant rester jusqu’en septembre.

Il a déclaré à Express.co.uk: “Au cours des 15 prochains jours, les températures seront en grande partie proches de la normale dans tout le Royaume-Uni, à environ 22 ° C, avec peut-être un ou deux jours au cours desquels une grande partie des Midlands, du sud de l’Angleterre et du sud du Pays de Galles seront peut-être vers 27 s.

“Pour le reste du mois d’août, les températures à travers le Royaume-Uni continueront de rester largement normales autour de 22°C.

Prévisions de temps chaud au Royaume-Uni : une haute pression pourrait balayer le Royaume-Uni plus tard dans le mois (Image : WXCHARTS/GETTY)

“Il y a un faible potentiel pour toute chaleur supérieure à 27°C au cours de ce mois.

“Alors que nous nous dirigeons vers septembre, les températures resteront probablement proches de la normale à environ 20 ° C.

“Il pourrait y avoir quelques jours où les températures pourraient culminer à 24 ° C.”

À l’heure actuelle, les dernières cartes thermiques de Netweather montrent que de l’air chaud frappe le sud-est de l’Angleterre vers la fin août.

Prévisions de temps chaud au Royaume-Uni : le sud-est pourrait voir l’air le plus chaud (Image : NETWEATHER)

Le jeudi 19 août, Londres, le Kent et l’Essex pourraient tous voir des sommets de 23C, tandis que Doncaster, Birmingham et Bristol ont tous vu 22C.

Plus au nord, Leeds et Manchester pourraient également être touchés par 20C.

Les prévisions à long terme de BBC Weather entre le lundi 16 août et le dimanche 29 août, l’air chaud supplémentaire pourrait s’attarder jusqu’à la fin août.

Les prévisions indiquaient: “Les hautes pressions pourraient devenir plus influentes dans la seconde moitié du mois, repoussant les dépressions vers le nord et permettant un temps plus chaud, plus sec et plus estival.

Prévisions météorologiques au Royaume-Uni : l’air chaud pourrait rester jusqu’à la fin du mois (Image : WXCHARTS)

“Alors que les hautes pressions poussent lentement vers le nord depuis la mer Méditerranée, les systèmes de basse pression pris dans la trajectoire de la tempête et entraînés par le courant-jet seront également déviés vers le nord.

“Un temps plus sec devrait s’étendre du sud, et cela apportera également une masse d’air plus chaude et plus tropicale au Royaume-Uni.

“Les températures devraient avoir tendance à être plus chaudes que la normale jusqu’à la fin août, avec des jours très chauds ou chauds possibles si la haute pression se déplace trop longtemps au-dessus de la tête.

“Si le pic persiste au-dessus, une vague de chaleur peut également se développer, mais la confiance est faible à ce sujet. Les chances que la chaleur augmente plus tard dans le mois, mais la haute pression devra se déplacer au bon endroit pour que cela se produise. “

Prévisions de temps chaud au Royaume-Uni: les températures pourraient atteindre plus que la normale fin août (Image: WXCHARTS)

Le Met Office a également déclaré qu’un temps plus chaud pourrait arriver à la fin du mois, bien qu’il puisse toujours y avoir un risque de conditions orageuses en raison de l’air humide.

Les prévisions à long terme entre le vendredi 20 août et le vendredi 3 septembre indiquaient : « Bien que la confiance soit très faible pendant cette période, une poursuite de conditions changeantes est très probable.

“Un temps plus calme pourrait se développer, en particulier vers le nord et le nord-est du Royaume-Uni.

“Les températures sont susceptibles d’être supérieures à la moyenne, avec un potentiel de temps plus chaud plus tard dans le mois avec des précipitations très probablement inférieures à la moyenne.”