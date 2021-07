Météo chaude au Royaume-Uni : l’été est de retour ! 28C La canicule des Açores se dirige vers la Grande-Bretagne – nouvelles cartes | Météo | Nouvelles

Les hautes pressions de l’Atlantique, où se trouvent les Açores, pourraient contribuer à faire grimper les températures en août après une fin de mois maussade. Les dernières cartes thermiques de Netweather montrent que 27 ° C frappe le Kent et Londres le vendredi 13 août, tandis que Hertfordshire, Essex, Manchester et les Yorkshire Dales cuisent à 26 ° C. Les températures pourraient encore augmenter un jour plus tard alors que 28 ° C frapperont Londres, Kent, Norwich et Essex le samedi 14 août.

Brian Gaze, prévisionniste chez Weather Outlook, a déclaré que la haute pression des Açores pourrait potentiellement aider les températures à atteindre les 20 °C supérieurs dans les semaines à venir.

Il a déclaré à Express.co.uk : “Il y a des signes provisoires d’une amélioration de la météo au milieu du tiers août.

“Une pression élevée peut s’accumuler vers le Royaume-Uni depuis les Açores, mais il y a beaucoup d’incertitude à ce sujet.

“Si cela se produit, les températures dans les régions méridionales et centrales pourraient grimper vers les 20C supérieurs et dans le nord les 20C moyens.”

Les prévisions mensuelles de M. Gaze ont également ajouté que des “périodes très chaudes” pourraient arriver vers la fin du mois.

Il a déclaré: “Dans la première quinzaine d’août, mêlée d’averses ou de périodes de pluie plus longues mais aussi de périodes chaudes et fines.

“Le temps le plus sec sera probablement dans le sud et l’est, mais un risque accru de fortes averses ou d’orages signifie que les variations locales pourraient être importantes.

« Les températures devraient être supérieures à la moyenne lorsqu’elles sont agrégées sur l’ensemble de la période. Au cours de la seconde moitié, les chances de périodes stables et très chaudes augmentent.

“Si cela se produit, nous pourrions voir des conditions plus sèches, bien qu’il y ait toujours un risque d’averses ou d’orages parfois, et que les températures pourraient se réchauffer à partir du milieu du mois, ce qui augmenterait les chances que des vagues plus chaudes se développent.

“Il est trop tôt pour dire si ces températures atteindront des seuils caniculaires.”

Les prévisions à long terme de la BBC ont également indiqué que des conditions mitigées pourraient survenir au début du mois, avant l’arrivée d’un “temps d’été”.

Les prévisions indiquaient: “Des fronts météorologiques atlantiques plus fréquents sont attendus à l’approche du mois d’août, ce qui rendra le temps plutôt changeant au jour le jour.

“Il y aura probablement quelques jours plus secs, plus ensoleillés et plus chauds entre les fronts, mais ceux-ci n’auront pas tendance à durer trop longtemps.

“Cependant, plus tard en août, il y a de plus en plus de signaux pour une haute pression plus influente, nous pourrions donc voir un temps plus estival pour clôturer le mois.

“Nous nous attendons à ce que la basse pression se déplace davantage vers le nord de l’Europe plus tard en août, ce qui devrait progressivement permettre à la haute pression de sécher les choses et d’apporter des journées plus chaudes et ensoleillées pour la fin août.

“Cela devrait être un processus lent, mais pour la seconde moitié du mois, nous prévoyons une plus grande probabilité d’un temps plus sec et plus ensoleillé.”