Météo chaude: La forte Nina va déclencher SUPERSUMMER – Une chaleur de 90 ° F en route pour début mai | Météo | Nouvelles

Prévisions météorologiques chaudes: cet été pourrait être l’un des plus chauds de la dernière décennie (Image: GETTY • WXCHARTS)

Après un début de printemps froid et morne, le thermostat sera mis à feu en quelques semaines. La glorieuse nouvelle permettra aux amateurs de soleil de tout le pays de dépoussiérer les barbecues, bien que les prévisionnistes du gouvernement avertissent que des “ impacts ” de la chaleur sont possibles au début de l’été. La météo promet de devenir très chaude au cours des prochaines semaines, selon des prévisionnistes indépendants.

Jim Dale, météorologue pour British Weather Services, a déclaré: «Il y aura certainement des pointes de chaleur alors que nous entrons en été, alors que je m’attends à voir des températures dans les 20 ° C élevés ou même les 30 ° C bas.

«C’est en grande partie à cause d’un effet d’équilibrage qui, après la période plus froide des deux derniers mois, dominée par un flux d’air du nord, devrait revenir et provenir d’une direction plus sud.

«Cela apportera plus de temps plus chaud alors que nous traversons la fin du printemps et l’été.

«Cet été pourrait être là-haut avec les plus chauds des dix dernières années, il est plus probable que l’un des plus chauds soit plus frais.»

Le temps chaud est presque deux fois plus probable que le froid au cours des 12 prochaines semaines, selon le Met Office.

Son planificateur d’urgence de trois mois prédit des «impacts plus importants que la normale du temps chaud» à l’approche de l’été.

Les précipitations devraient être proches de la moyenne, bien qu’il y ait 10 pour cent de chances que la période soit plus sèche que la moyenne et 20 pour cent de chances qu’elle soit plus humide.

Graphiques de température: les prévisions météorologiques basculent pour un été chaud (Image: MET OFFICE)

Cartes météorologiques: les cartes pour la fin du mois d’avril se réchauffent (Image: WXCHARTS)

La flambée des températures sera entraînée par trois phénomènes météorologiques: un vortex polaire stratosphérique plus fort que la moyenne qui favorisera les vents d’ouest; affaiblissement d’un récent événement de refroidissement de l’océan Pacifique à La Nina; et les impacts de l’oscillation Madden-Julian (MJO) – un modèle de précipitations tropicales dans les océans Indien et Pacifique.

La Nina entraîne le refroidissement des eaux de l’océan Pacifique oriental et suit un réchauffement d’El Nino qui se produit le long de la côte ouest de l’Amérique du Sud.

Une forte La Nina a été enregistrée plus tôt cette année et peut avoir contribué en partie aux récentes conditions inhabituellement fraîches.

La Nina a tendance à entraîner de fortes différences de température dans certaines régions du monde, y compris aux États-Unis, et cela peut avoir un effet d’entraînement au Royaume-Uni.

Au fur et à mesure que La Nina s’affaiblit, les températures peuvent osciller dans l’autre sens; c’est ce que pensent les prévisionnistes qui pourrait arriver en Grande-Bretagne cet été.

Le Met Office a également cité l’oscillation Madden-Julian comme pouvant influencer le temps jusqu’à la fin du printemps et en été.

On pense que le MJO, qui comme La Nina est associé aux conditions météorologiques et pluviométriques dans le Pacifique, apporte des conditions plus froides que la moyenne pendant l’hiver au Royaume-Uni.

Temps chaud: la fin du mois d’avril verra les températures augmenter (Image: WXCHARTS)

Lorsqu’il entre dans sa phase intermédiaire, il peut apporter davantage de conditions plus douces et plus humides en Grande-Bretagne, selon le Met Office.

Un porte-parole a déclaré: «Les conditions chaudes sont presque deux fois plus probables que la normale [between April and June].

«Les conditions météorologiques mondiales peuvent affecter la météo au Royaume-Uni au cours de la saison à venir, et leur influence agit pour modifier les chances des catégories dans les perspectives.

«Les facteurs pertinents pour les perspectives actuelles sont un vortex polaire stratosphérique (SPV) plus fort que la moyenne, qui favorise les vents d’ouest, l’oscillation de Madden-Julian (MJO), qui devrait entrer dans une phase favorisant des vents d’ouest moins forts en avril, et le récent événement La Niña qui est maintenant en déclin.

M. Dale, auteur de Weather or Not? a déclaré: «Je suis d’accord que ces facteurs vont probablement avoir une influence sur le temps cet été et aideront à apporter des températures plus chaudes.

«Plus influente sera la baisse de force de La Nina, ce sera l’un des principaux moteurs du temps chaud.

«Les autres facteurs sont davantage liés à l’effet d’équilibrage.»

Le planificateur d’urgence du Met Office, conçu pour être un guide des tendances météorologiques possibles sur trois mois, indique que la période peut refléter des périodes plus chaudes similaires en 2011, 2014, 2017 et 2018.

Cela laisse espérer que la tendance pourrait se poursuivre tout au long des mois d’été, cette année avec les scorchers de 2014 et 2018.

John Hammond, météorologue pour weathertrending.com, bien que plus réservé dans ses perspectives, a convenu que le temps plus chaud n’était peut-être pas trop loin.

Il a déclaré: «À cette plage, il n’y a pas de signal évident de temps chaud, je serais surpris si les jours de 30 degrés sont si loin d’ici début mai.

«Ces jours-ci, il semble que très peu d’efforts soient nécessaires pour que les températures s’envolent.

«Tout soupçon de vent du sud fournirait cet encouragement.»